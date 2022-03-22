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TIMETURK / GÜNDEM / Bingöl'den acı haber: 2 polis şehit oldu

Bingöl'den acı haber: 2 polis şehit oldu

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim alanına mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada 2 polis ağır yaralanmıştı. Bingöl Valiliği, Özel Harekat Müdürlüğü'nde anti tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 özel harekat polisinin şehit olduğunu açıkladı.

42 Dakika Önce
2022-03-22 16:46:15
Bingöl'den acı haber: 2 polis şehit oldu

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı ve patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisinin Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Bingöl Valiliği'nden yeni yapılan açıklamada, Özel Harekat Müdürlüğü'nde anti tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 özel harekat polisinin şehit olduğu belirtildi. DHA .

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