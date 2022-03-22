Bingöl'den acı haber: 2 polis şehit oldu
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim alanına mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada 2 polis ağır yaralanmıştı. Bingöl Valiliği, Özel Harekat Müdürlüğü'nde anti tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 özel harekat polisinin şehit olduğunu açıkladı.
2022-03-22 16:46:15
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı ve patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisinin Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtilmişti.
Bingöl Valiliği'nden yeni yapılan açıklamada, Özel Harekat Müdürlüğü'nde anti tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 özel harekat polisinin şehit olduğu belirtildi. DHA .
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