Beylikdüzü İETT kavgası olayı nedir? Otobüste kadına hakaret eden adam ve kadının tartışması

Beylikdüzü İETT kavgası olayı nedir? Sosyal medyada dolaşan bir kadının tartışma sesleri ve saldıranın sözleri, gündeme bomba gibi düştü. Otobüste bulunan bir kadına, uygun olmayan sözler söylediği iddia edilen saldırganın, kadına 'aşağı in' sözleri gerginliği tırmandırdı. İşte otobüste kadına hakaret eden adam ve kadının tartışması!

Sosyal medyada dolaşan bir kadının tartışma sesleri ve saldıranın sözleri, gündeme bomba gibi düştü. Otobüste bulunan bir kadına, uygun olmayan sözler söylediği iddia edilen saldırganın, kadına 'aşağı in' sözleri gerginliği tırmandırdı. İşte otobüste kadına hakaret eden adam ve kadının tartışması!

Beylikdüzü İETT kavgası olayı nedir?

Beylikdüzü'nde İETT'de bir kadına hakaret eden adam ve olaya müdahale eden başka bir kadın gündem oldu.

Edinilen bilgilere göre yolcu kadını savunan diğer kadının 'kes çeneni, kadına küfrediyorsun, kadına şerefsiz diyen kimdi' sözlerinden sonra adam sinirlendi. Yolcu adamın 'hakaret etmiyorum, in aşağı' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kendisini otobüsten indirmek isteyen kişiyle arbede yaşayan saldırgan, tekrar yerine oturdu.

'Nasıl indiremediniz?'

Sosyal medyada dolaşan videonun altına binlerce yorum geldi. 'O adamı nasıl aşağı indiremediniz ya!', 'kadın alaf ediyorlar, tek savunan tine kadın, pes' gibi yorumlar yapıldı.

Otobüste kadına hakaret eden adam tutuklandı mı?

Olayın videoya alınmasının ardından, saldırgan hakkında bilgiler merak konusu oldu. Söz konusu kişi için bir şikayet kaydı oluşturulmadı.

Beylikdüzü hakkında

Beylikdüzü, İstanbul'un batıdaki ilçelerinden biridir. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüzölçümü 36 km² dir.