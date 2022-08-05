Oyuncu Evliya Aykan Behzat Ç, dizisine mi girdi? Evliya Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı mı?

Oyuncu Evliya Aykan Behzat Ç, dizisine mi girdi? Evliya Aykan'ın sosyal medya paylaşımı, sevenlerini ikiye ayırdı. Oyuncu, ÇGHB ailesinden ayrılacağını dile getirdiği bir paylaşım yaptı. Komedi severler, ekranlardan uzaklaşan Aykan için üzüldü. Peki Evliya Aykan neden BKM Mutfak kadrosundan ayrıldı? Oyuncu Evliya Aykan Behzat Ç, dizisine mi girdi? İşte detaylar...

Evliya Aykan'ın sosyal medya paylaşımı, sevenlerini ikiye ayırdı. Oyuncu, ÇGHB ailesinden ayrılacağını dile getirdiği bir paylaşım yaptı. Komedi severler, ekranlardan uzaklaşan Aykan için üzüldü. Peki Evliya Aykan neden BKM Mutfak kadrosundan ayrıldı? Oyuncu Evliya Aykan Behzat Ç, dizisine mi girdi? İşte detaylar...

Evliya Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı mı?

Evliya Aykan sosyal medya hesabından; “Uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Sahne arkasında ve önünde eğlendiğim ve öğrendiğim yığınla deneyim yaşadım. Tüm ekip arkadaşlarıma, Mutfak çalışanlarına ve hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elveda gençliğim…” sözleriyle ÇGHB ekibine ve işine veda etti.

Evliya Aykan ÇGHB ekibine ne zaman katıldı?

Evliya Aykan 13 yaşında tiyatroyla tanıştı. Devlet Tiyatrosu ve Özel Tiyatrolarda çeşitli oyunlarda rol alarak, bir yandan da konservatuvara hazırlandı. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümüne 2011 yılında girmeyi başardı. Akabinde İstanbul'a taşınan Aykan çeşitli dizi ve filmlerde rol maya başladı. 6 sene sonra 2017 yılında, BKM Mutfak ekibine katıldı.

Oyuncu Evliya Aykan Behzat Ç, dizisine mi girdi?

Aykan, Behzat Ç. dizisinin yeni Cinayet Büro elemanı olacak. Dizinin detayları merakla bekleniyor.

Behzat Ç. dizisi hakkında

Behzat Ç. 2010-2013 yılları arasında Star Tv ekranlarında, izleyicisiyle buluşuyordu. Diziye hayran büyük bir kitle oluşmuştu. Dizinin tekrarları ve kısa kesitleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Kaldırılan dizi 2019 yılında bluTV ekranlarıyla sevenlerine tekrar ulaşmış oldu.