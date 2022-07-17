Benzine ne kadar indirim geldi? 19 Temmuz benzin indirimi var mı? Son dakika akaryakıt indirimleri

Benzine ne kadar indirim geldi? Akaryakıt fiyatlarının düşeceği öngörülüyordu. Yapılan açıklamayla benzine indirim yapıldı. Peki ama motorin grubunda indirim yapılacak mı? 19 Temmuz benzin indirimi var mı? Benzinin litresi kaç TL oldu? Son dakika akaryakıt indirimleri...

Akaryakıt fiyatlarının düşeceği öngörülüyordu. Yapılan açıklamayla benzine indirim yapıldı. Peki ama motorin grubunda indirim yapılacak mı? 19 Temmuz benzin indirimi var mı? Benzinin litresi kaç TL oldu? Son dakika akaryakıt indirimleri...

Benzine ne kadar indirim geldi?

Brent petrolün fiyatı resesyon endişeleriyle 92,5 dolara kadar indi.Benzinin litre fiyatına 19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimin pazartesi günü pompaya yansıyacağı düşünülüyor.

Motorinde indirim var mı?

Motorin fiyatlarında henüz bir indirim görünmüyor. Detaylı bilgi için aşağıdaki habere tıklayabilir ya da haber sitemizi takip edebilirsiniz.