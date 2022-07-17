18 Temmuz motorin indirimi | Mazota ne kadar indirim geldi? Motorine indirim mi geldi?
18 Temmuz motorin indirimi | Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Geçtiğimiz günlerde benzine indirim geldi ve ardından gözler motorin grubuna çevrildi. Peki mazota ne kadar indirim geldi? Motorine indirim mi geldi? İşte motorin litre fiyatı...
2022-07-17 10:48:43
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Geçtiğimiz günlerde benzine indirim geldi ve ardından gözler motorin grubuna çevrildi. Peki mazota ne kadar indirim geldi? Motorine indirim mi geldi? İşte motorin litre fiyatı...
18 Temmuz motorin indirimi
Akaryakıt fiyatlarındaki indirim gün gün takip ediliyor. Bugün içerisinde benzin fiyatlarında indirim yapılacak. Fakat motorin fiyatlarında henüz bir indirim öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 25,40 TL
Benzin litre fiyatı 23,66 TL
LPG litre fiyatı 10,52 TL
ANKARA
Motorin litre fiyatı 25,49 TL
Benzin litre fiyatı 23,76 TL
LPG litre fiyatı 10,84 TL
İZMİR
Motorin litre fiyatı 25,50 TL
Benzin litre fiyatı 23,78 TL
LPG litre fiyatı 10,64 TL
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