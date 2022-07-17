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TIMETURK / EKONOMİ / 18 Temmuz motorin indirimi | Mazota ne kadar indirim geldi? Motorine indirim mi geldi?

18 Temmuz motorin indirimi | Mazota ne kadar indirim geldi? Motorine indirim mi geldi?

18 Temmuz motorin indirimi | Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Geçtiğimiz günlerde benzine indirim geldi ve ardından gözler motorin grubuna çevrildi. Peki mazota ne kadar indirim geldi? Motorine indirim mi geldi? İşte motorin litre fiyatı...

2 Saat Önce
2022-07-17 10:48:43
18 Temmuz motorin indirimi | Mazota ne kadar indirim geldi? Motorine indirim mi geldi?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Geçtiğimiz günlerde benzine indirim geldi ve ardından gözler motorin grubuna çevrildi. Peki mazota ne kadar indirim geldi? Motorine indirim mi geldi? İşte motorin litre fiyatı...

18 Temmuz motorin indirimi

Akaryakıt fiyatlarındaki indirim gün gün takip ediliyor. Bugün içerisinde benzin fiyatlarında indirim yapılacak. Fakat motorin fiyatlarında henüz bir indirim öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 TL

Benzin litre fiyatı 23,66 TL

LPG litre fiyatı 10,52 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,49 TL

Benzin litre fiyatı 23,76 TL

LPG litre fiyatı 10,84 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 TL

Benzin litre fiyatı 23,78 TL

LPG litre fiyatı 10,64 TL

18 Temmuz benzine indirim | Benzine ne kadar indirim gelecek? 1 litre benzin fiyatı
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