18 Temmuz motorin indirimi | Mazota ne kadar indirim geldi? Motorine indirim mi geldi?

18 Temmuz motorin indirimi | Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Geçtiğimiz günlerde benzine indirim geldi ve ardından gözler motorin grubuna çevrildi. Peki mazota ne kadar indirim geldi? Motorine indirim mi geldi? İşte motorin litre fiyatı...