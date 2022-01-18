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TIMETURK / GÜNDEM / Bayraktar'dan ''Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum'' diyen Tegmark'a yanıt

Bayraktar'dan ''Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum'' diyen Tegmark'a yanıt

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, 'Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum' diyen MIT profesörü Tegmark'a yanıt verdi.

54 Dakika Önce
2022-01-18 08:35:18
Bayraktar'dan ''Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum'' diyen Tegmark'a yanıt

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Massachusetts Institute of Technology'de fizik profesörü olan ABD'li Max Tegmark'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen,Karabağ Hrkt. döneminde,bir mülakatta "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz" demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!

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Bayraktar'ın eğitim aldığı Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Bayraktar ile ilgili olarak Handelsblat gazetesine yaptığı açıklamada, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. .

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