ABD'nin Selçuk Bayraktar pişmanlığı: ''Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum''

ABD'nin dünyaca ünlü üniversitesi Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan profesör Max Tegmark, Selçuk Bayraktar'la ilgili açıklama yaptı

Türkiye'de BAYKAR'ın ürettiği İHA ve SİHA'ların öncüsü olarak kabul edilen Selçuk Bayraktar ile ilgili ilginç bir çıkış geldi.

Fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) eğitim gören Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile ilgili açıklama yaptı.

MIT PROFESÖRÜNDEN SKANDAL ÇIKIŞ

MIT'de fizik profesörü olarak görev yapan İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne verdiği röportajında, ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum.” ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN MIT (Massachusetts Institute of Technology) EĞİTİMİ

Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı.

Bayraktar, MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.

2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007'de Türkiye'ye döndü.

Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.

Kaynak: Haber7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.