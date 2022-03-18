Bakanlık Hatay Belediye Başkanı Savaş'ı yalanladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, 'Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay’da ise 4’te 1’dir' dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın, "Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" şeklinde açıkça yalan söyleyerek Türk milletini tahrik etmeye kalktığını kaydetti.

Çataklı, "Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir." ifadelerini kullandı.

"Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır." değerlendirmesinde bulunan Çataklı, Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi. .