Bakan Çavuşoğlu: Taraflar anlaşmaya yakın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştüğünü belirterek, 'Tarafsız ara buluculuk görevini üstlendik. Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Siviller ölürken anlaşmak, öyle kolay değil. Yine de bir ivme yakalandı' dedi.

AK Parti Antalya İl Danışma Meclis Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Atay Uslu ile Tuğba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Çavuşoğlu, millete hizmet etmek için aşkla ve durmak bilmeden çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin güçlü lidere sahip olması nedeniyle dünyanın her yerinde etkili olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Yerli ve milli savunma derken, kalkınan ve gelişen Türkiye hedeflerken, yerli otomobilini en son teknoloji ile dünya sahnesine çıkarırken küçük ve atlatılabilir krizleri büyütenleri milletimiz görüyor, biliyor. Üstesinden gelmemiz gereken sorunlar var elbette" dedi.

Kentte 11-13 Mart'ta düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na da değinen Bakan Çavuşoğlu, dünyanın yüzde 40'ının foruma katıldığını söyledi. Çavuşoğlu, bugün artık haritada en merkezin Davos ve Münih dışında Antalya olduğunu söyledi.

'TARAFSIZ ARA BULUCULUK GÖREVİNİ ÜSTLENDİK'

Büyük savaşa şahitlik edildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın savaşından Türkiye'nin doğrudan etkilendiğini dile getirdi. Türkiye'nin bu konuda ilkeli duruş sergilediğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Eğilip bükülmeden doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' dedik. Rusya ile ikili ilişkilerimiz var ancak bu doğruyu savunmada engel olmadı. Sıcak çatışma çıkmasın, diye çok çabaladık. Rusya maalesef uyarıları dinlemedi ve bugünlere geldik. Rusya'nın saldırısını tüm dünya ile birlikte biz de eleştirdik, reddettik. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdik. Yangın var ve söndürülemezse bu yangın herkesi çok etkileyecek. Çok büyük çaba içindeyiz, yangının sönmesi için. Önce insani ateşkes sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Bu hafta da Rusya ve Ukrayna'da mevkidaşlarımla görüştüm. Tarafların bazı somut konular üzerinde görüşmelerinin sürdüğünü biliyorum. Açıklamam doğru olmaz. Tarafsız ara buluculuk görevini üstlendik. Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Siviller ölürken anlaşmak, öyle kolay değil. Yine de bir ivme yakalandı."

'DÜNYA DİPLOMASİ HARİTASINDA MERKEZDEYİZ'

Mevlüt Çavuşoğlu, savaş devam ederken 15 binden fazla vatandaşın Türkiye'ye sağlam bir şekilde getirildiğini belirterek, “Barış için gece gündüz çalışıyoruz. Dünya diplomasi haritasında artık merkezdeyiz. Bu kutlu yola oyun kurucu olmak için çıktık. Hamdolsun, oyunu da kuruyoruz, oyunları da bozuyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de bir kesim muhalefet dışında tüm dünyanın, Türkiye'nin dış politikalarını takdir ettiğini anlatan Çavuşoğlu, “360 derece diplomasi izliyoruz. Yaptıklarımızın yüzde 10'unu anlatabiliyoruz. Anlatmaya vaktimiz de yok. Bugün Doğu'da, Batı'da varız; olmalıyız da. Biz Türkiye'yiz. Dünyanın umuduyuz. Bu umudu boşa çıkarmayız. Türk beklenendir. Kadim bir medeniyetin mirasçısıyız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun ardından AK Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal ise AK Parti hükümetinin bilinçli ve planlı çalıştığını söyledi. Dünyanın zorlu süreçten geçtiğini belirten Çokal, “Hepimiz koronavirüsle uğraşırken Rusya- Ukrayna krizini konuşur bulduk. Daha dün Suriye'de yaşananlar milyonlarca insanı yerinden etmişken benzer görüntüler bugün Ukrayna'dan geliyor. Her zaman biz de bu türden acılara şahitlik ediyoruz. Batı'nın bu acıları kategorize ettiğini gördük" diye konuştu. DHA .