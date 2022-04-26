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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Çavuşoğlu'na Azerbaycan'dan destek

Bakan Çavuşoğlu'na Azerbaycan'dan destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ermenistan bayraklarıyla kendisini protesto edenlere 'bozkurt' işaretli yanıtı sonrası Ermenistan'dan açıklama geldi. Azerbaycan Milletvekili Kamal Jafarov'dan ise Çavuşoğlu'na destek geldi.

2 Saat Önce
2022-04-26 15:58:34
Bakan Çavuşoğlu'na Azerbaycan'dan destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay'da Ermenistan bayraklarıyla kendisini protesto edenlere 'Bozkurt' işaretiyle karşılık verdi.

O tepkinin ardından, Ermenistan'ın Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi Milletvekili, bozkurt işaretinin terör örgütüne ait olduğunu ileri sürdü.

Çavuşoğlu'na destek Azerbaycan Milletvekili Kamal Jafarov'dan geldi. Jafarov, bozkurt işaretinin bir Türk totemi olduğunu anlatarak ABD'nin eski başkanı Barack Obama örneği verdi.

Bakan Çavuşoğlu Ermeni protestoculara ''Bozkurt'' işaretiyle karşılık verdi
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