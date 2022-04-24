Bakan Çavuşoğlu Ermeni protestoculara ''Bozkurt'' işaretiyle karşılık verdi

Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattık

Malatya’nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi ile Doğanyol ilçesinde tamamlanan ve yapımı devam eden konut ve iş yerlerini inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı iftar programında, “Herkes Doğanyol'da, Pütürge’de böyle bir dönüşüm yapamaz.” dedi. “Burada birçok film çekilecek. Burası Safranbolu gibibir turizm kasabası olacak.” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya için toplam 40 milyar lira harcandığını belirterek, muhalefete “Kaşık verirsiniz, kapı kırık. Ekmek verirsiniz, altı yanık!” eleştirisinde bulundu. Kurum, “6 artı 1, 7 değil; 77 parti de bir araya gelseniz, Cumhurbaşkanımızı yıkamayacaksınız.” diye konuştu.