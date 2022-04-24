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Bakan Çavuşoğlu Ermeni protestoculara ''Bozkurt'' işaretiyle karşılık verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla kendisini protesto edenlere 'bozkurt' işaretiyle karşılık verdi.

2022-04-24 10:48:08

Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Uruguay'da Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.

Açılışın ardından bir grup, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu protesto etti.

Büyükelçilik binasından aracıyla ayrılan Çavuşoğlu protestoculara "bozkurt" işareti yaparak karşılık verdi.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattık

Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattık

Malatya’nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi ile Doğanyol ilçesinde tamamlanan ve yapımı devam eden konut ve iş yerlerini inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı iftar programında, “Herkes Doğanyol'da, Pütürge’de böyle bir dönüşüm yapamaz.” dedi. “Burada birçok film çekilecek. Burası Safranbolu gibibir turizm kasabası olacak.” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya için toplam 40 milyar lira harcandığını belirterek, muhalefete “Kaşık verirsiniz, kapı kırık. Ekmek verirsiniz, altı yanık!” eleştirisinde bulundu. Kurum, “6 artı 1, 7 değil; 77 parti de bir araya gelseniz, Cumhurbaşkanımızı yıkamayacaksınız.” diye konuştu.
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