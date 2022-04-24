Bakan Çavuşoğlu Ermeni protestoculara ''Bozkurt'' işaretiyle karşılık verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla kendisini protesto edenlere 'bozkurt' işaretiyle karşılık verdi.
Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Uruguay'da Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.
Açılışın ardından bir grup, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu protesto etti.
Büyükelçilik binasından aracıyla ayrılan Çavuşoğlu protestoculara "bozkurt" işareti yaparak karşılık verdi.