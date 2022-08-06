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Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk hastalığı ne? Aysel Tuğluk’un suçu neydi?

Kocaeli 1 No'lu F Tipi'nde Aralık 2016'dan beri tutuklu olan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında hastalık nedeniyle tahliye kararı çıktı. Peki Aysel Tuğluk’un hastalığı nedir? Aysel Tuğluk hangi suçla cezaevindeydi? İşte detaylar…

11 Dakika Önce
2022-08-06 10:28:03
Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk hastalığı ne? Aysel Tuğluk’un suçu neydi?

IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırıları üzerine 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen protesto eylemleri nedeniyle tutuklanan Aysel Tuğluk hastalığı nedeniyle hakkında tahliye kararı çıktı.

Aysel Tuğluk hastalığı nedir?

Dün (5 Ağustos) görülen duruşmada mahkeme, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında demans hastalığı teşhisi konulduğu için tahliye kararı verdi.

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Yayımlanan kararda, "... Sanık Aysel Tuğluk'un sorgusunun yapılmış olması ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı anlaşılmakla hakkında CMK'nun 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkamamak adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmadığı takdirde derhal salıverilmesi için bulunduğu ceza infaz kurumu müzekkere yazılmasına...” denildi.

Aysel Tuğluk hapisten çıkacak mı?

Tuğluk'un avukatı Cahit Kırkazak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre Aysel Tuğluk'un tutukluluk hali başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle devam edecek.

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