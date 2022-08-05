Murat Karayılan yaşıyor mu? Murat Karayılan nereli? Murat Karayılan'ın PKK'daki görevi

PKK’nın bilinen isimlerinden Murat Karayılan öldürüldü mü? Murat Karayılan aslen nereli? Murat Karayılan ne mezunu? Murat Karayılan görevi ne? İşte Murat Karayılan’ın hayatı…

PKK kurucularından olan Murat Karayılan yaşıyor mu merak ediliyor. Kaset mevzuları ile gündeme gelen Murat Karayılan öldürüldü mü? Murat Karayılan nereli araştırılıyor. Murat Karayılan ne mezunu? İşte detaylar…

PKK'nın kurucularından olan ve şu anda PKK'nın kanatlarından olan Halk Savunma Güçleri (HSG) liderliğini yürüten Murat Karayılan 5 Haziran 1954'te Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. Yüksekokul'da makine bölümünden mezun olan Karayılan, 1979'da PKK'ya “Cemal” kod adıyla katıldı. Eylemlerine Şanlıurfa'da başlayan Murat Karayılan sonrasında Suriye'ye kaçtı. Abdullah Öcalan'ın 1999 yılında yakalanmasından sonra PKK'nın lideri oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, 14 Ekim 1999 tarihinde Murat Karayılan'ın önemli bir uyuşturucu kaçakçısı olduğunu bildirerek ABD vatandaşlarının kendisiyle mali ve ticari ilişkiler kurmasını yasakladığını açıkladı.