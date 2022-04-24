Ayasofya'da tartışmaya neden olacak yeni görüntüler! ''Hakaret seviyesine doğru gidiyor''

İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribatla gündeme gelen Ayasofya'dan tartışma yaratacak yeni görüntüler geldi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan 1400 küsür yıllık Ayasofya, bir süredir çeşitli tahribatlarla gündemde.

Kısa süre önce İmparatorluk Kapısı'nda oluşan hasarı onardıklarını duyuran Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya'nın müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısının camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulduğunu açıklamıştı.

Uzmanlar bu ziyaretçi oranının, tarihi yapının korunmasını güçleştireceğini ve tahribatların önüne geçilemeyeceğini söylüyordu.

"DURUM AYASOFYA'NIN KUTSİYETİNE HAKARET SEVİYESİNE DOĞRU GİDİYOR”

Ayasofya ile ilgili tartışmaları alevlendirecek son fotoğrafları İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat paylaştı.

Polat'ın paylaştığı fotoğraflarda kapı ve duvar aralarına sıkıştırılmış ya da duvara asılmış ayakkabılar görülüyor.

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