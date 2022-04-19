Ayasofya Camisi'nin 'İmparatorluk Kapısı'na saldırı! İBB'den açıklama

İki yıl önce müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaşanan olaya tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Ayasofya Camisi'nin ‘İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesine tepki gösterdi. Polat, “Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. Derece tarihi yapı Ayasofya'ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu savcılığa taşınmalı” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat; Ayasofya Camisi'nin ‘İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesine tepki gösterdi. Polat, Sanat Tarihi Derneği'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak şöyle dedi:

“Ayasofya'nın tarihi kapısının özel bir çaba ile tahrip edilmesi çok acı. Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. Derece tarihi yapı Ayasofya'ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı Kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı. Bu işlem tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme suçudur. Kanunda karşılığı ‘iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası'dır.”

Sanat Tarihi Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“NÖBETÇİ GÜVENLİK MÜDÜRÜ ‘BİLGİM YOK' DEDİ”

“Gelen bir şikâyet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camisinin, tarihi ‘İmparatorluk Kapısının' bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım. Nöbetçi güvenlik müdürünün bilgim yok demesi üzerine isminin Talip Bey olduğunu söyleyen ve Ayasofya'nın Sorumlu Müdürü olduğunu belirten şahsın kan donduran konuşmasına şahit oldum maalesef. Birinci dereceden tarihi eser olan Ayasofya'ya zarar vermenin kanunen suç olduğunu belirtip, tutanak tutularak kameralardan suçlunun teslim olmasını talep ettim.

Fakat komik bir şekilde kamera kayıtlarının olmadığını ve zaten büyütülecek bir şey olmadığını kendilerinin orayı tamir edeceklerini söyledi. Hatta bu şekilde olmaz suçlunun bulunması İçin Savcılığa başvuracağımızı söyleyince ise kötü niyetli olduğumuzu ve olay çıkarmak istediğimizi söyledi. Böyle bir şahsın dünyanın en önemli mimari eserlerinden Ayasofya Camisi'nden sorumlu olmasını asla kabul etmiyoruz ve de etmeyeceğiz. Hem tarihi kapıya zarar verenlerin tespit edilmesi için hem de bu şahsın bir an önce bu görevden uzaklaştırması için ayrı ayrı şikayetçi olacağız.” .