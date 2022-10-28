Ankara, Moskova’ya şantaj mı yapıyor? Flaş iddia

Trakya’yı gaz dağıtım merkezine dönüştürecek proje için son hazırlıklar yapılırken, Lübnan’da yayın yapan el-Akhbar gazetesi, “Ankara Moskova’ya şantaj yapıyor” başlığıyla yayınladığı haberinde Türkiye’nin mevcut ödemelerde indirim ve erteleme talep ettiğini yazdı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Rusya lideri Vladimir Putin'in “Türkiye gaz dağıtım merkezi olabilir” açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki hafta Kazakistan ziyaretinden dönüşte "Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile birlikte verdik. Bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak" demişti. Hükümet, Trakya bölgesini gaz dağıtım merkezine dönüştürecek proje için son hazırlıklarını yaparken, Lübnan medyasından dikkat çeken bir iddia geldi. Beyrut merkezli el-Akhbar gazetesi, “Ankara Moskova'ya şantaj yapıyor” başlığıyla yayınladığı haberinde Türkiye'nin mevcut ödemelerde indirim ve erteleme talep ettiğini yazdı.

Gazetenin haberinde “Ankara'nın Rus doğal gazının Kuzey Akım boru hatlarıyla iletilmesine alternatif olacak ‘Uluslararası Gaz Dağıtım Merkezi' çalışmalarının başladığını ilan etmesiyle eş zamanlı olarak Türkiye, ödemelerin ertelenmesi talebinden ayrı olarak Rus doğal gazını indirimli olarak almak için ‘şiddetli' bir şekilde bastırıyor. Kremlin'e göre bu talep, öncelikli bir cevap olarak ‘makul' bulundu” denildi.

PEKOV: KİMSE MAKUL SINIRI AŞAMAZ

Türkiye'nin Gazprom'dan ödemeleri mümkün olduğunca ertelemesini istediği bildiriken haberde Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un “Türkiye şu an Rus doğal gazını en çok alan ülkelerden biri olmakla birlikte doğal gaz ticaretinin bazı şartları var. Kimse makul sınırını aşamaz. Herkes bunu anlar” ifadelerine yer verildi.

Gazeteye konuşan Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Uluslararası Enerji Politikası ve Diplomasi Enstitüsü Müdür Yardımcısı İkbal Guliyev, “Rus ve Türk yöneticilerin Türkiye'nin uluslararası gaz merkezine dönüştüğüne dair açıklamalarıyla birlikte Türkiye'nin Avrupa'daki jeopolitik rolü ve Rusya ile ilişkileri artmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin taleplerini öne sürmesi mümkündür” değerlendirmesinde bulundu. Guliyev'e göre; Rusya ödemelerde erteleme seçeneğinin mümkün olduğunu düşünüyor.