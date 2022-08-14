Ankara hava durumu 15 Ağustos Pazartesi | Bugün Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu 15 Ağustos Pazartesi | Meteoroloji ve Ankara Valiliği, Ankara'da yaşanacak olumsuz hava şartları nedeniyle uyarıda bulundu. Peki yarın ve bugün Ankara'da hava nasıl olacak? İşte merak edilen 15-16 Ağustos Ankara hava durumu

Meteoroloji ve Ankara Valiliği, Ankara'da yaşanacak olumsuz hava şartları nedeniyle uyarıda bulundu. Peki yarın ve bugün Ankara'da hava nasıl olacak? İşte merak edilen 15-16 Ağustos Ankara hava durumu

Ankara hava durumu 15 Ağustos Pazartesi

Ankara Valiliği, resmi sosyal medya hesaplarından hava durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Valilikten;

"15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak yağışların ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." açıklaması yayımlandı.

Bugün Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara'da 14-15 Ağustos günlerinde hava kapalı ve yağmurlu görünüyor.

Ankara'da havalar serinleyecek mi?

Ankara yağışlarından sonra havaların serinlemesi bekleniyor. Fakat yağışlardan sonra önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.