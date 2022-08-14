15 Ağustos İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak?

15 Ağustos İstanbul hava durumu | Sıcak havaların yerini yavaş yavaş yağmurlar almaya başladı. Peki son dakika İstanbul'da hava nasıl olacak? 15 Ağustos için İstanbul'da yaşayanlar uyarıldı! İşte detaylar...

Sıcak havaların yerini yavaş yavaş yağmurlar almaya başladı. Peki son dakika İstanbul'da hava nasıl olacak? 15 Ağustos için İstanbul'da yaşayanlar uyarıldı! İşte detaylar...

15 Ağustos İstanbul hava durumu

İstanbul Valiliği, İstanbul'da yaşayanlar için hava durumu uyarısı yaptı. Valilikten;

"Meteoroloji'ye göre; yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yayımlandı.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da 14-15 Ağustos günü yağışlı görünüyor. Sonraki günlerde havanın ısınacağı belirtildi.