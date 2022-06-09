Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükseldi mi düştü mü? 9 Haziran güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırım yapmak isteyenlerin son dönemde tercih ettiği gram altın bir hayli yükseldi. Altın fiyatlarının aynı ivmeyle yükselişe devam edeceği düşünülüyor. Ekonomistler yorumlarında, 2022 temmuz ayı altın fiyatlarının sürekli artış göstereceği söylüyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Dünkü fiyatlara göre altın ne kadar arttı? Gram altın, tam altın, 14 ayar altın kaç TL oldu? İşte güncel kapalı çarşı altın fiyatları...