8 Haziran Çarşamba altın fiyatları | Güncel altın fiyatları kaç TL oldu?

8 Haziran Çarşamba altın fiyatları | Altının ons fiyatındaki artış, büyük bir ivmeye sebep oldu. Bir gün içerisinde gram altın 17 TL yükseldi. Gram altın, tam altın, çeyrek altın ve 18 ayar altın fiyatları ne kadar arttı? Güncel altın fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...