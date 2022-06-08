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8 Haziran Çarşamba altın fiyatları | Güncel altın fiyatları kaç TL oldu?

8 Haziran Çarşamba altın fiyatları | Altının ons fiyatındaki artış, büyük bir ivmeye sebep oldu. Bir gün içerisinde gram altın 17 TL yükseldi. Gram altın, tam altın, çeyrek altın ve 18 ayar altın fiyatları ne kadar arttı? Güncel altın fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...

31 Dakika Önce
2022-06-08 10:45:22
8 Haziran Çarşamba altın fiyatları | Güncel altın fiyatları kaç TL oldu?

Altının ons fiyatındaki artış, büyük bir ivmeye sebep oldu. Bir gün içerisinde gram altın 17 TL yükseldi. Gram altın, tam altın, çeyrek altın ve 18 ayar altın fiyatları ne kadar arttı? Güncel altın fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...

8 Haziran Çarşamba altın fiyatları

Gram altın

  • 1.007,20
  • 1.007,33

Cumhuriyet altını

  • 6.570,00
  • 6.637,00

18 ayar altın gramı

  • 735,25
  • 735,35

Çeyrek altın

  • 1.645,00
  • 1.664,00

Yarım altın

  • 3.290,00
  • 3.330,00

Önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayabilirsiniz

7 Haziran altın fiyatlarında son durum! Gram, tam, yarım, çeyrek ve reşat altın bugün kaç TL?
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