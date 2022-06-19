Alper Balcı Suna Tanrıkulu olayı nedir? Alper Balcı nereye defnedildi? Suna Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Alper Balcı Suna Tanrıkulu olayı nedir? İki gencin kalbinden vurulması olayı gündeme oturdu. Araştırmaların sürdüğü olayın intihar mı, cinayet mi olduğu kesinleşmedi. Peki ama Alper Balcı nereye defnedildi? Suna Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl? işte son dakika gelişmeleri...

İki gencin kalbinden vurulması olayı gündeme oturdu. Araştırmaların sürdüğü olayın intihar mı, cinayet mi olduğu kesinleşmedi. Peki ama Alper Balcı nereye defnedildi? Suna Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl? işte son dakika gelişmeleri...

Alper Balcı Suna Tanrıkulu olayı nedir?

Alper Balcı(20) ve Suna Tanrıkulu(20) ismindeki iki genç, göğüslerinden silahla vurulmuş olarak bulundu. DHA'nın haberine göre bir süre sonra daireden iki el silah sesi duyuldu. Alper Balcı, iddiaya göre A.C. isimli arkadaşını arayarak, "Suna kendini vurdu, çabuk gel" dedi.

Alper Balcı nereye defnedildi?

İstanbul'da hayatını kaybeden Alper Balcı'nın Rize'nin Güneysu ilçesine kayıtlıolduğu öğrenildi. Gencin Güneysu ilçesinde cenaze namazı kılındı ve aile mezarlığına defnedildi.

Suna Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Olayı ihbar eden A.C.'nin konuşmaları sonrasında polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Gençlerin sol göğüslerinden vurulmuş halde bulunduğu iletili.

Alper Balcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Suna Tanrıkulu'nun ise ağır yaralı olduğu, hasteneye sevk edildiği aktarıldı.