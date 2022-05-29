Billur Kalkavan öldü mü? Billur Kalkavan'ın sağlık durumu nasıl? Hamdi Alkan Billur Kalkavan hakkında ne dedi?

Billur Kalkavan öldü mü? Sanatçı Billur Kalkavan'ın kanser olduğunu duyuran Hamdi Alkan'ın sözleri merak konusu oldu. Peki ama son durum nedir? Billur Kalkavan'a ne oldu, hastalığı hakkında nasıl açıklama yaptı? Billur Kalkavan'ın sağlık durumu nasıl? Hamdi Alkan Billur Kalkavan hakkında ne dedi? İşte detaylar...

Sanatçı Billur Kalkavan'ın kanser olduğunu duyuran Hamdi Alkan'ın sözleri merak konusu oldu. Peki ama son durum nedir? Billur Kalkavan'a ne oldu, hastalığı hakkında nasıl açıklama yaptı? Billur Kalkavan'ın sağlık durumu nasıl? Hamdi Alkan Billur Kalkavan hakkında ne dedi? İşte detaylar...

Hamdi Alkan Billur Kalkavan'ın hastalığını açıkladı!

Hamdi Alkan geçtiğimiz günlerde; "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle arkadaşının hastalığını açıkladı.

Kanser hastası Billur Kalkavan'ın sosyal medya paylaşımı

Billur Kalkavan, "Ben mücadele ediyor, savaşıyor lafını literatürüme almıyorum. Hastalığın adını dahi anmıyorum. Ben hastalıkları giyinmeyi seven biri değilim. Üstüme bunu bir giysi olarak kabul etmiyorum. Bir müsibet bin nasihat iyidir derler. Kendime geldim. 'Geldin, beni uyandırdın ama artık git' diyorum. Benim bünyemde dram yoktur. Dramları sevmiyorum" sözlerini paylaştı.7

Billur Kalkavan öldü mü?

Billur Kalkavan'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Kalkavan'ın 18 yıllık kedisi "Korsan"ın ölümü, sanatçıyı derinden etkiledi.

Sosyal medyadaki haberler neticesinde ortaya çıkan "Billur Kalkavan öldü mü?" sorusunun yanıtına, "Hayır, kedisi öldü" şeklinde yanıt verebiliriz.