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Ahmet Hakan'dan Hazal Kaya'ya 'vasat herif' cevabı
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TIMETURK / GÜNDEM / Ahmet Hakan'dan Hazal Kaya'ya 'vasat herif' cevabı

Ahmet Hakan'dan Hazal Kaya'ya 'vasat herif' cevabı

Oyuncu Hazal Kaya’nın oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan’a oyuncu Kaya’nın ‘vasat herif’ tepkisi üzerine Ahmet Hakan köşesinden cevap verdi

2 Saat Önce
2022-03-08 21:31:33
Ahmet Hakan'dan Hazal Kaya'ya 'vasat herif' cevabı

Ahmet Hakan'ın “Vasat bir herifin Hazal Kaya cevabı” başlıklı bugünkü yazısından ilgili bölüm;

“Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 nedeni” diye bir yazı yazdım diye...

Hazal Kaya'nın bana söylediği şu:

“Senin fikrinin ne önemi var vasat herif.”

“Hazal Kaya'nın oyunculuğuna âşık olmamın beş nedeni” diye bir yazı yazsaydım...

Ne derdi bana Hazal Kaya?

Galiba şöyle derdi:

“Ne kadar da saygıdeğer fikirler ortaya koymuşsunuz doruktaki bey.”

Doğrudur. Ben vasat biriyim. Vasat olduğum için... Ortalama herkes gibi ben de Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmedim. Hatta nefret ettim.

Hazal Kaya'nın “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif” türü çirkinleşmesinin tek hedefi ben değilim aslında.

Hazal Kaya, benim şahsımda... Oyunculuğunu beğenmeyen, oyunculuğundan nefret eden, oyunculuğunu eleştiren herkesle ilgili genel düşüncesini ortaya koyuyor.

BENDEN NEFRET EDENLERE DAİR

SOSYAL medyada bana karşı... Hakaretin, küfrün, aşağılamanın, küçümsemenin bini bir para... Kısacası... Nefret akıyor bana karşı sosyal medyadan. Twitter'ın başına geçenler... Her tarafından nefret, kin, hakaret, küfür fışkıran şeyler yazıyorlar. Yığınla... Sürüyle...

Bunu yaptıktan sonra da şöyle diyorlar:

“Benim fikrime göre Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmeyebilir ama nefret etmeye hakkı yok.”

Ben bu nefret dolu paylaşımlara bakarak... Hiçbirine... “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif” demiyorum. .

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