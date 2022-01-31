Ahmet Hakan’dan Babacan eleştirisi: 'Çok ponçik, laf sokarken çuvallamış...'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı atlı mesajını eleştiren Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, ‘bariz bir çuvallama örneği’ dedi

Ahmet Hakan Coşkun, bugünkü yazısında Babacan'a yönelik eleştirisinde şunları yazdı:

AT ÜSTÜNDE KUŞLAR GİBİ SEKEN BABACAN

ALİ Babacan ve eşi, at üstünde poz vermişler.

Ali Bey, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına şunu yazmış:

“Benzin fiyatlarını görünce biz.”

İşte size... Çok şeker, çok ponçik, çok z kuşağının dilbazı olmaya çalışıp laf sokarken... Bariz bir çuvallama örneği.

Öyle beyazın beyazı bir Müslüman ki Ali Babacan... Bırakın ata binmeyi, ata yaklaşmanın bile benzin fiyatlarını seksen sekize katlayacağının farkında değil.

Benzin fiyatlarına gönderme yaparken... “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” demeye meyilli bir Fransız Kraliyet Ailesi mensubu gibi takılıyor ama ne kendisi farkında bunun ne de üstüne bindiği at.

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