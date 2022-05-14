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TIMETURK / GÜNDEM / AFAD aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

AFAD aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

27 Dakika Önce
2022-05-14 20:25:49
AFAD aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 14:00 sıralarında meydana geldi. İlçeye bağlı Kumlu yolu kavşağında, R.D. yönetimindeki 31 HA 270 plakalı AFAD'a ait araç ile Ahmet Kırar'ın kullandığı 31 RT 962 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kırar ve arkasında yolcu konumunda oturan Nejat Bahtiyar yaralandı.

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Ağır yaralanan iki kişi, çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Bahtiyar ve Kırar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü R.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA

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