8 Kasım ay tutulması saat kaçta olacak? Ay tutulması Türkiye'de izlenebilecek mi?

8 Kasım ay tutulması saat kaçta olacak? Yıl son gök olayı 8 Kasım günü gerçekleşecek. Peki ama ay tutulması ne zaman, saat kaçta görülecek? Ay tutulması Türkiye'de izlenebilecek mi? İşte detaylar...

8 Kasım ay tutulması saat kaçta olacak? Yıl son gök olayı 8 Kasım günü gerçekleşecek. Peki ama ay tutulması ne zaman, saat kaçta görülecek? Ay tutulması Türkiye'de izlenebilecek mi? İşte detaylar...

8 Kasım ay tutulması saat kaçta olacak?

Yılın son gök olayı olan a tutulması için 8 Kasım günü işaret edilmişti. Avrupa, Afrika ve Asya'dan net izlenebilecek olan ay tutulması, ülkemizde saat 14.00'da başlayacak. Dolayısıyla izlenemeyecek.

Ay tutulması nasıl gerçekleşir?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, bazı zamanlarda Dünya'nın gölgesine girer ve bu duruma Ay tutulması denir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer.

Ay tutulması kaç saat sürer?

Ay tutulmaları 50 dakika ile 1 saat arasında gözlemlenir. Ayın yüzeyi küçük olduğu için uzun sürmektedir.