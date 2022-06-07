7 Haziran altın fiyatlarında son durum! Gram, tam, yarım, çeyrek ve reşat altın bugün kaç TL?

7 Haziran altın fiyatlarında son durum ne oldu, altın ne kadar yükseldi? Gram altının bin liraya yükselmesinin ardından gözler altının ons fiyatına çevrildi. 1,842 dolara yükselene ons fiyatının ilerleyen günlerde yine artması bekleniyor. Peki ama kapalı çarşı altın piyasası ne durumda? Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram, tam, yarım, çeyrek ve reşat altın bugün kaç TL? İşte güncel altın piyasası...