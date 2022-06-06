6 Haziran altın son dakika ne kadar yükseldi? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
6 Haziran altın son dakika ne kadar yükseldi? Altın fiyatlarının yükselişi devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte altında yükseliş devam edecek. Peki ama altına son durum ne? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları...
2022-06-06 13:10:32
Altın fiyatlarının yükselişi devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte altında yükseliş devam edecek. Peki ama altına son durum ne? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları...
6 Haziran altın son dakika ne kadar yükseldi?
Gram altın
- Alış fiyatı: 987,20 TL
- Satış fiyatı: 987,34 TL
22 ayar bilezik
- Alış fiyatı: 899,07 TL
- Satış fiyatı: 905,01 TL
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 6.429,00 TL
- Satış fiyatı: 6.483,00 TL
Yarım altın
- Alış fiyatı: 3.217,00 TL
- Satış fiyatı: 3.251,00 TL
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.609,00 TL
- Satış fiyatı: 1.626,00 TL
Reşat altın
- Alış fiyatı: 6.461,47 TL
- Satış fiyatı: 6.515,95 TL
18 ayar altın gramı
- Alış fiyatı: 720,65 TL
- Satış fiyatı: 720,76 TL
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