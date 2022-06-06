6 Haziran altın son dakika ne kadar yükseldi? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

6 Haziran altın son dakika ne kadar yükseldi? Altın fiyatlarının yükselişi devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte altında yükseliş devam edecek. Peki ama altına son durum ne? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları...