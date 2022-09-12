40 ilde 499 arsa satışı başvuruları ne zaman? 40 ilde 499 arsa satışı hangi illerde? 40 ilde 499 arsa satışı ne zaman?

40 ilde 499 arsa satışı başvuru detayları merak ediliyor. Arsaların satış işlemleri, ödeme planları, başvuru tarihleri ve hangi şehirde bulunduğu araştırılıyor. 40 ilde 499 arsa satışı başvuruları ne zaman? Devletin arsa satışları hangi illerde? 40 ilde 499 arsa satışı ne zaman, hangi tarihte son? İnternetten açık artırmaya katılabilir miyiz? İşte merak edilen soruların detayları...

40 ilde 499 arsa satışı başvuru detayları merak ediliyor. Arsaların satış işlemleri, ödeme planları, başvuru tarihleri ve hangi şehirde bulunduğu araştırılıyor. 40 ilde 499 arsa satışı başvuruları ne zaman? Devletin arsa satışları hangi illerde? 40 ilde 499 arsa satışı ne zaman, hangi tarihte son? İnternetten açık artırmaya katılabilir miyiz? İşte merak edilen soruların detayları...

40 ilde 499 arsa satışı başvuruları ne zaman?

40 ilde 499 arsa satışıAçık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

Çevrim içi katılım için başvurular 20 Eylül Salı günü saat 10.30 itibarıyla sonlanacak.

Detaylı bilgiyi emlakmuzayede.com.tr/ adresi üzerinden alabilirsiniz.

40 ilde 499 arsa satışı hangi illerde?

Satışa sunulacak olan arsalar;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

Arsaların ödeme planı nasıl olacak?

Açıklamalarda yer alan bilgilere göre, arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.

40 ilde 499 arsa satışı ne zaman?

Yapılan açıklamalara göre 40 ilde 499 arsa satışı 21-22 Eylül'de saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Çevrim içi katılım için başvurular 20 Eylül Salı günü sonlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konut projesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili; "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, ‘Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da ‘Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. " dedi.