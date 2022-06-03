3 Haziran Tarihte Bugün | Tarihte bugün 3 Haziran neler oldu, kimler öldü, kimler doğdu?
3 Haziran Tarihte Bugün | Gözümüzden kaçan fakat dikkat etmemiz gereken tarihi olayları gün gün sizin için derliyoruz. Peki ama tarihte bugün 3 Haziran neler oldu, kimler öldü, kimler doğdu?
2022-06-03 11:38:25
Gözümüzden kaçan fakat dikkat etmemiz gereken tarihi olayları gün gün sizin için derliyoruz. Peki ama tarihte bugün 3 Haziran neler oldu, kimler öldü, kimler doğdu?
3 Haziran Tarihte Bugün
- 1098 - Birinci Haçlı seferi: 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya haçlıların kontrolü altına girdi.
- 1839 - Çin'in "Humen" limanında İngiliz tacirlerden ele geçirilen 1.2 milyon kg afyon Çinli yetkililerce imha edilince, Birleşik Krallık bunu bir savaş nedeni saydı (casus belli) ve böylelikle "Birinci Afyon Savaşı" başlamış oldu.
- 1889 - Kanada topraklarını bir okyanustan diğerine kadar kateden "Kanada Pasifik Demiryolu" tamamlandı.
- 1889 - Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Willamette Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi.
- 1892 - İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu.
- 1912 - İstanbul'un İshakpaşa semtinde çıkan yangında, bin 111 ev, 118 dükkân, altı cami, üç hamam ve beş okul kül oldu.
- 1925 - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi), Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.
- 1926 - Emlak ve Eytam Bankası kuruldu.
- 1942 - Midway deniz savaşı başladı. İki gün süren savaşta, Japonlar ağır kayıplar verdiler ve Japonların Pasifikteki ilerleyişi durduruldu.
- 1948 - Amasya'yı sel bastı; 92 kişi boğularak can verdi.
- 1955 - İstanbul'da Göksu'nun üzerinde yapılan Elmalı Barajı açıldı.
- 1955 - Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun doğuşu.
- 1957 - Türkiye Güreş Millî Takımı, serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
- 1959 - İzmir'de Demokrat gazetesi 1 ay kapatıldı. Gazeteci Adnan Düvenci ve Şeref Bakşık 16'şar ay hapis cezasına çarptırıldılar.
- 1964 - Futbolun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.
- 1965 - Edward Higgins White, uzayda yürüyen ilk Amerikan oldu.
- 1974 - Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.
- 1974 - Yitzhak Rabin, İsrail'in yeni Başbakanı oldu.
- 1976 - "Avrupa Komünizmi" deyimi, ilk kez İtalyan Komünist Partisi lideri Enrico Berlinguer tarafından kullanıldı.
- 1983 - Birleşik Krallık'ta Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait üsleri protesto eden 752 kişi tutuklandı.
- 1989 - Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti: 2 bin civarında öğrenci öldü.
- 1995 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan; Kilis, Yalova ve Karabük'ün il yapılması kararnamesini imzaladı. Sonra da uygulamanın haksızlık olduğunu söyleyerek Bakanlıktan istifa etti.
- 1996 - Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat-II İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmî açılışı İstanbul'da yapıldı.
- 2006 - Karadağ kuruldu.
- 2017 - İngiltere'nin Londra kentindeki Southwark bölgesinde, bir terör saldırısı düzenlendi.
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