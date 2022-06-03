3 Haziran Tarihte Bugün | Tarihte bugün 3 Haziran neler oldu, kimler öldü, kimler doğdu?

3 Haziran Tarihte Bugün | Gözümüzden kaçan fakat dikkat etmemiz gereken tarihi olayları gün gün sizin için derliyoruz. Peki ama tarihte bugün 3 Haziran neler oldu, kimler öldü, kimler doğdu?