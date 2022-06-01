1 Haziran Tarihte Bugün | 1 Haziran'da neler yaşandı, kimler doğdu, kimler öldü?

1 Haziran Tarihte Bugün | Tarihimizde yaşanan olayların birçoğuna vâkıf değiliz. Geleceğimize yön vermenin en verimli yolu, geçmişte yaşanan bilgilere, zihnimizde yer vermek olacaktır. Geçmişte bugün kimler yaşadı, kimler hangi girişimlerde bulundu ve kimler öldü? 1 Haziran'a ışık tutalım...