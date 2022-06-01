1 Haziran Tarihte Bugün | 1 Haziran'da neler yaşandı, kimler doğdu, kimler öldü?
1 Haziran Tarihte Bugün | Tarihimizde yaşanan olayların birçoğuna vâkıf değiliz. Geleceğimize yön vermenin en verimli yolu, geçmişte yaşanan bilgilere, zihnimizde yer vermek olacaktır. Geçmişte bugün kimler yaşadı, kimler hangi girişimlerde bulundu ve kimler öldü? 1 Haziran'a ışık tutalım...
2022-06-01 11:16:55
Tarihte Bugün neler yaşandı 1 Haziran? 'Tarihte Bugün' yaşanan en önemli olaylardan ilki, 1453 yılında Ayasofya Camii'nde Cuma namazı kılınması olarak geçti.
1 Haziran Tarihte Bugün
- 193 - Roma İmparatoru, Didius Julianus suikast sonucu öldürüldü.
- 987 - Hugh Capet, Fransa Kralı seçildi.
- 1453 - Ayasofya'da ilk Cuma namazı, Akşemseddin tarafından kıldırıldı.
- 1792 - Kentucky, ABD'nin 15. eyaleti oldu.
- 1796 - Tennessee, ABD'nin 16. eyaleti oldu.
- 1831 - James Clark Ross, Kuzey Kutbunu keşfetti.
- 1855 - Amerikalı maceraperest ve paralı asker William Walker, Nikaragua'yı ele geçirdi.
- 1869 - Thomas Edison, elektrikli oy verme makinesinin patentini aldı.
- 1911 - Türk Hava Kuvvetleri kuruldu. (Kıtaat-ı Fenniye ve Mevaki-i Müstahkame)
- 1920 - Adolfo de la Huerta, Meksika Devlet Başkanı oldu.
- 1920 - Milli Aşireti Ayaklanması yaşandı. Milli Aşireti, Fransızlarla iş birliği yaparak, Urfa'da ayaklanma başlattı.
- 1921 - Dr. Şefik Hüsnü Deymer önderliğinde Osmanlı'nın ilk sosyalist mecmuası Aydınlık yayın hayatına başladı.
- 1929 - 1 Kasım 1928 tarihli Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun gereğince, devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.
- 1930 - İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü 1845'te açıldığında geçiş tarifesi; yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için 3 para olarak belirlenmişti.
- 1930 - Resmi ve özel bütün kurumlarda Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.
- 1931 - Bursa-Mudanya Demiryolu devlet tarafından satın alındı. 42 kilometre uzunluğundaki hat işletmeye 1892 yılında açılmıştı.
- 1938 - Atatürk, hekimlerin tavsiyesine uyarak İstanbul Boğazı'nda demirleyen Savarona yatında kalmaya başladı.
- 1943 - İstanbul Radyosu, Vedat Nedim Tör yönetiminde deneme yayınına başladı. Beyoğlu Postanesi üzerinde kurulan geçici stüdyoda çalışmalarını sürdüren İstanbul Radyosu, Batı Müziği ve Ankara Radyosu'ndan telefon aracılığıyla iletilen ajans haberlerini yayınladı.
- 1949 - Sümerbank bünyesinde Nazilli Basma Sanayi Müessesesi kuruldu.
- 1952 - Berlin ikiye bölündü.
- 1958 - Fransa'da General Charles de Gaulle Başbakan oldu.
- 1959 - Nikaragua devriminin başlangıcı.
- 1963 - Bursaspor Futbol Kulübü kuruldu.
- 1967 - Bütün zamanların en iyi albümü kabul edilen The Beatles grubunun Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band adlı Rock albümleri piyasaya sürüldü.
- 1973 - Yunanistan Hükümeti monarşiyi kaldırarak cumhuriyeti ilan etti.
- 1974 - Nefes borusuna yabancı cisim kaçan hastaları boğulmaktan kurtaracak "Heimlich manevrası"nın nasıl yapılacağı ilk defa Emergency Medicine (Acil Tıp) dergisinde yayımlandı.
- 1975 - Dünya Bankası, Türkiye'yi 'Moratoryum' durumundaki ülkeler arasında saydığını ve borçlarını ödeyemez hale gelen bir ülke olduğunu ilan etti. Türkiye daha önce 1959 ve 1965 yıllarında da 'borç ödeyemez ülke' olarak ilan edilmişti.
- 1979 - Rodezya'da 90 yıl sonra ilk kez siyahların çoğunlukta olduğu bir hükûmet göreve geldi.
- 1979 - Tercüman gazetesi yazarlarından Nazlı Ilıcak 9 ay, Rauf Tamer 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- 1980 - CNN yayın hayatına başladı.
- 1985 - Alan García, Peru Devlet Başkanı oldu.
- 1990 - George H. W. Bush ve Mikhail Gorbachev, kimyasal silah üretimine son veren bir antlaşma imzaladılar.
- 1997 - Hugo Banzer Suárez, Bolivya'da Devlet Başkanlığı seçimlerini kazandı.
- 2000 - İşsizlik Sigortası yürürlüğe girdi. İşsizlik Sigortası'nın çalışma hayatına girmesiyle, Zorunlu Tasarruf uygulaması da sona erdi.
- 2001 - Bir Hamas intihar bombacısı, Tel Aviv'deki bir diskoda 21 kişinin ölümüne yol açtı.
- 2003 - Dünyanın en büyük hidroelektrik barajı olan Çin'deki "Üç Boğaz Barajı"nda su tutulmasına başlandı.
- 2004 - Ankara-İstanbul arasında hizmet verecek olan hızlandırılmış trenin tanıtım seferinde Yahya Kemal Beyatlı Ekspresi, Ankara Garı'ndan İstanbul'a uğurlandı. Polatlı-Eskişehir arasında ilk kez 155 kilometreyi görerek Türkiye demir yollarının hız rekorunu kıran tren, Ankara-İstanbul arasını 4 saat 56 dakikada katetti.
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