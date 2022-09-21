17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren yurtta perşembe ve cumadan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak.

17 il için de sarı kodlu uyarı yayınlandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Bayburt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayınladı.

SARI RENKLİ UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Geçen hafta sonu yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıklarının ardından yeni haftaya serin ve yağışlı bir havayla girildi. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 16 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul'da perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi beklenirken Ankara ve İç Anadolu'da da ayaz etkili olacak. Karadeniz'in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

21 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

22 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

23 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

24 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

25 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

(NTV) .