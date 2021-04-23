Greta'dan dünya liderlerine: Krizi görmezden geliyorsunuz

Aktivist Greta Thunberg,ABD Başkanı Joe Biden’ın ​​​​​​​40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi'nde konuştu.

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, Biden'ın 26 ​Mart'ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne (AB) gönderdiği davet üzerine dün gerçekleşen, ABD'nin ev sahipliğindeki sanal iklim zirvesinde konuşma yaptı.

Fosil yakıt sübvansiyonlarının sona ermesini talep eden 18 yaşındaki Thunberg, liderlerin 'krizi görmezden geldiklerini' söyledi.

Thunberg, dünya liderlerini eleştirerek "Sizin gibi iktidardaki kişiler, bu gerçekten daha ne kadar uzaklaşabileceğinizi düşünüyorsunuz? İklim krizini, eşitliğin küresel boyutunu ve tarihi emisyonları görmezden gelmeye ne kadar devam edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Şimdilik bu işten sıyrılıyorsunuz ama insanlar elbet bir gün bu zamana kadar neler yaptığınızı farkına varacak" dedi.

'İKLİM ACİL DURUMUNU HİÇ ANLAMADIĞIMIZIN KANITI'

Liderlerin verdiği emisyon azaltma taahütlerinin olması gerekenden çok daha geride kaldığını belirterek yetersiz olduğunu söyleyen Thunberg, "Yıl olmuş 2021, halen bu tartışmayı yapıyor olmamız ve dahası, fosil yakıtları vergi mükelleflerinin parasını kullanarak doğrudan veya dolaylı olarak sübvanse ediyor olmamız bir rezalet. Bu, iklim acil durumunu hiç anlamadığımızın kanıtı" diye konuştu.

​'BENİM NESLİM MÜCADELE ETMEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEK'

Dünya liderlerini ve mevcut jenerasyonu küresel iklim için atılabilecek adımları 'demeden vazgeçmekle' suçlayan Thunberg, "Sizin aksinize, benim neslim mücadele etmeden asla vazgeçmeyecek" ifadelerini kullandı.

Thunberg ayrıca, ABD'nin 2009'da fosil yakıt kullanımını sona erdirmeyi taahhüt etmesine rağmen hala kullanmaya devam etmesini de eleştirdi. Çevre alt komitesine başkanlık eden Kongre Üyesi Ro Khanna ise kendisinin ve diğer Demokratların, Kongre'de incelenen bir sonraki altyapı paketinde milyarlarca dolarlık sübvansiyonların sona ermesini desteklediğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.