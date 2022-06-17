Putin’den enerji, enflasyon ve gıda açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Enerji sektöründeki fiyatların, enflasyonun, gıda ve akaryakıt, benzinle ilgili sorunların bir bütün olarak yükselişi, mevcut ABD yönetiminin ve Avrupa bürokrasisinin sistemsel hatalarının sonucudur.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIF) kapsamında katıldığı ana oturumda yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkesine yönelik yaptırımlar, ekonomiye etkisi, küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Batı'nın kendi jeopolitik illüzyonları adına uluslararası düzenin temellerinin altını oyduğunu dile getiren Putin, ekonomi ve uluslararası politikadaki değişimin tektonik ve devrimci olduğunu ifade etti.

Putin, “Soğuk Savaş'ta zaferini ilan eden ABD, kendisini kutsal çıkarları olan, Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi ilan etti. Şimdi oyun tek kale oynanıyor. Bu koşullar altıda dünya istikrarlı olamaz.” dedi.

Tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğine işaret eden Putin, “Bundan kaçamazsınız. Tek kutuplu dünya düzeni, korumak için her türlü yolun denenmesine rağmen sona ermiştir.” ifadesini kullandı.

Putin, Batılı ülkelerdeki “elitlerin” tarihin akışını engellemeye çalıştığını ve yanılsama içinde olduklarını söyledi.

Batılıların son dönemde gezegende yeni güç merkezlerinin oluştuğunu fark etmediklerine dikkati çeken Putin, “Örneğin, Batı'nın küresel siyaset ve ekonomideki hakimiyetinin değişmeyen, ebedi bir değer olduğuna inanırlar. Hiçbir şey sonsuz değildir.” diye konuştu.

Putin, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara rağmen yerli iş dünyasının ve yönetimin uyumlu çalıştığına işaret ederek, Rus ekonomisi için karamsar tahminlerin gerçekleşmediğini dile getirdi.

"Enflasyonu düşürmek için çalışacağız"

Yüzde 16,7'lik enflasyon oranının büyük bir gösterge olduğunu vurgulayan Putin, yönetimin bu oranı azaltmak için çalışacağını ve ekonomik dinamiklerin istikrara kavuşacağının altını çizdi.

Putin, Rusya'ya karşı yıldırım harekatı ile ekonomik saldırı yapıldığını ve bunun başarı şansının olmadığını dile getirdi.

Avrupalı ​​politikacıların kendi elleriyle ekonomilerine ciddi bir darbe vurduğunu savunan Putin, “Sadece Avrupa Birliği'nin yaptırımlar nedeniyle doğrudan zararı yılda 400 milyar doları geçebilir. Bu maliyetler halk tarafından karşılanıyor.” dedi.

Putin, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlar nedeniyle küresel rekabet gücünü kaybettiğini söyledi.

"AB'nin ekonomideki hataları toplumda bölünmeye yol açacak"

Avrupa'nın eşitsizliği daha da kötüleştireceğini ve bunun sonucunda ekonomideki hatalar nedeniyle toplumda bölünme olacağını öne süren Putin, Avrupa'daki mevcut durumun radikalizm dalgasına ve gelecekte elitlerin değişmesine yol açacağı öngörüsünde bulundu.

Putin, “AB, siyasi egemenliğini kaybetti, bürokratik seçkinleri başkasının düdüğüyle dans ediyor, kendi nüfusuna zarar veriyor.” dedi.

"Son dönemde yaşanan krizlerin sorumlusu Batı ülkeleri"

Son dönemde yaşanan krizler nedeniyle Batılı ülkeleri suçlayan Putin, “Küresel ekonomide yaşananlar son aylarda ortaya çıkmadı, özellikle de Rusya'nın Donbas'taki özel askeri operasyonunun sonucu değiller. Özel harekat, Batı'nın tüm sorunları Rusya'ya yüklemesi için bir ‘can simidi' haline geldi. (Krizlerin sorumlusu Rusya) Bu tür ifadeler, gerçeklerin bariz ve kasıtlı bir şekilde çarpıtılmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Avrupa tarafından yürütülen siyasetin enflasyonu körüklediğini vurgulayan Putin, “Enerji sektöründeki fiyatların, enflasyonun, gıda ve akaryakıt, benzinle ilgili sorunların bir bütün olarak bugünkü yükselişi, mevcut ABD yönetiminin ve Avrupa bürokrasisinin ekonomi politikasındaki sistemsel hatalarının sonucudur.” şeklinde konuştu.

Putin, G7 ülkelerinin sorumsuz makroekonomik politikalar yürüttüğünü belirterek, “Dünya, kontrolsüz para basma ve teminatsız borçların birikmesi de dahil olmak üzere G7 olarak adlandırılan ülkelerin uzun yıllardır sorumsuz makroekonomik politikaları yüzünden sürekli olarak böyle bir duruma sürüklendi.” görüşünü paylaştı.

ABD'nin 2019'da ayda 250 milyar dolar ithalat yaptığını anlatan Putin, “Şimdi aylık ithalatları 350 milyar dolara çıktı. Söz konusu yüzde 40 artış, tam da basılan dolar miktarındaki artışa denk geliyor. Para bastılar, dağıttılar ve bu para için üçüncü ülke pazarlarından tüm malları topladılar.” diye konuştu. AA