Otomotiv devlerinin milyarlarca dolarlık yatırımları risk altında

Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektörünü sarsmaya devam ediyor. Son olarak Mercedes-Benz, Rusya'daki 2.2 milyar dolarlık yatırımlarının risk altında olduğunu duyurdu.

VW CEO'su Herbert Diess de, savaşın uzamasının Avrupa ekonomisi için pandemiden daha büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası alınan yaptırım kararları ve Kremlin'in karşılıkları dünya ekonomisini sarsıyor. Alınan kararlardan en çok etkilenen sektörlerden biri de otomotiv oldu.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in açıklanan yıllık raporunda, Rusya'daki yatırımların ciddi risk altında olduğu belirtildi. Rusya'nın ithalatı durdurma ve yabancı yatırımları kamulaştırma kararının bölgedeki operasyonların sonunu getirebileceği ifade edildi.

DOST OLMAYAN ÜLKELERE AİT ŞİRKETLER İÇİN KAMULAŞTIRMA ADIMI

Rusya, sermayesinin yüzde 25'inden fazlası "dostane olmayan" ülkelere ait firmaları, ülkedeki iş olanaklarını korumak ve iflası önlemek adına kamulaştırma konusunda adım attı. Söz konusu yasa ile dostane olmayan ülkelerin vatanşlarına ait şirketlere kayyum atanabilecek.

Bu yasa eğer parlamentodan geçerse, hükümet yabancı yatırımların hisselerini alabilecek. Bu da Mercedes'in ve diğer otomotiv firmalarının tüm operasyonlarını tehlikeye sokuyor.

FABRİKAYI PUTİN AÇTI

Mercedes'in en teknolojik fabrikalarından biri 2019 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Moskova'da açıldı.

1000'den fazla kişiyi istihdam eden fabrikada E-Serisi ve SUV modeller üretiliyor. Fabrikanın yıllık 20 bin araçlık üretim kapasitesi var. Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından fabrikadaki üretimini askıya almıştı.

"SAVAŞININ UZAMASI PANDEMİDEN DAHA KÖTÜ ETKİ YARATIR"

Volkswagen CEO'su Herbert Diess de, savaşın uzamasının Avrupa ekonomisi için pandemiden daha büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Küresel tedarik zincirinde yaşanacak bozulmaların, “Fiyatlarda ciddi yükselişlere, enerji kıtlığına ve enflasyona” neden olabileceği konusunda uyaran Diess, “Almanya ve Avrupa ekonomileri için çok riskli bir durum oluşabilir” ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz, BMW, Mazda, Volvo, Stellantis, Volkswagen, Ferrari, Toyota, Renault, Honda, Skoda ve Ford Motor gibi otomotiv devleri Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldılar.

NTV .