Sosyal medyada her paylaşımı gündem olan dünyanın en zengin isimlerinden Tesla Ceo'su Elon Musk, Twitter'da adını Lorde Edge olarak değiştirdi.

Sosyal medyada geniş ilgi gören ve merak uyandıran bu gelişmenin ardından Lorde Edge kimdir? Elon Musk adını neden Lord Edge yaptı? soruları sorulmaya başlandı.

Elon Musk, yeni bir hamleyle herkesi şaşırttı. Musk sosyal medya hesabının adını değiştirerek Lorde Edge yaptı.

Lorde Edge kimdir? Elon Musk neden Lord Edge adını kullandı?

Milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya platformundaki adını değiştirerek Twitter'daki takipçilerini şaşırttı. Musk'ın Twitter'daki yeni görünen adı "Lorde Edge" ve konumu Trollheim oldu. Tesla ve SpaceX Ceo'su Musk, isim ve yer değişikliği için herhangi bir açıklama yapmadı.

Lorde Egde, kelimesinin ne anlama geldiği ise henüz bilinmiyor. Bir iddiaya göre bilgisayar oyunlarının karakterlilerinin isimlerinden biri. Musk'ın dikkatleri üzerinde toplamak amacı ile kullanılmış bir kelime gibi görünse de farklı bir anlam taşıyor olabilir.

Elon Musk'ın bu hamlesinin dünya üzerinde sadece teknolojik girişimler dışında gündem belirleme, kripto para piyasasında değerlerini bir paylaşımla değiştirme gücüne gönderme anlamına gelebileceği de konuşuluyor.

Elon Musk Metaverse'e girecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in şirketlerinin ismini değiştirmesinin ardından Elon Musk'ın da Tesla'nın hisselerini satacağına dair iddialar medyada yer aldı. Bu iddiaların ardından Musk, yine sosyal medyada hisseleri hakkında bir anket bile yaptı.

Lord Edge'nin sanal bir karakteri ifade etmesi, Elon Musk'ın da Metaverse projeleriyle ilgilendiği sorusunu akla getirdi.

Teknoloji dünyasına yön verecek olan Metaverse projeleri son günlerin en çok koşulan konuları arasında. Tüm sanal dünyayı ele geçirmesi beklenen projelerin içinde Elon Musk'ın da olabileceği iddiaları ileri sürülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.