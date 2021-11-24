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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Kripto paralara büyük darbe vuracak hamle

Kripto paralara büyük darbe vuracak hamle

ABD başta olmak üzere birçok ülkede kara para aklama aracı olarak gösterilen Bitcoin, Hindistan'da yasakla karşı karşıya.

2 Saat Önce
2021-11-24 08:47:03
Kripto paralara büyük darbe vuracak hamle

Giderek daha fazla ilgi görmeye başlayan kripto paralar hükümetlerin hedefi haline geldi. Otoriteler, ağırlıklı olarak kara para aklama ve yasa dışı işlerin finansmanında kullanıma müsait olması nedeniyle Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara karşı sert tutum sergiliyor. Hindistan Başbakan Narendra Modi'nin bitcoin gibi şeylerin "yanlış ellere" geçebileceğini ve "gençliği mahvedebileceğini" savunmasından birkaç gün sonra, Hindistan parlamentosunun gündemine tüm özel kripto para birimlerini yasaklama önerisi girdi.

Hindistan'ın temsilciler meclisine sunulan tasarı resmi bir dijital para birimi için bir çerçeve oluşturacak ve "Hindistan'daki tüm özel kripto para birimlerini yasaklayacak". Parlamento, tasarıyı 29 Kasım'daki kış oturumu için toplandığında gündemine alacak.

Hindistan'ın önceki kripto para yasağı, Nisan 2020'de kalktı ve bu da kripto para piyasasının patlamasına neden oldu. Resmi bir veri bulunmamakla birlikte, endüstri tahminleri, Hindistan'daki kripto yatırımcılarının sayısını 15 ila 20 milyon arasında ve varlıklarının 400 milyar rupiye (5,4 milyar dolar) vardığı tahmin ediliyor.

Bu arada kısa bir süre önce Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, kripto para madenciliği projelerine yatırımı yasakladı.

Yasaklara rağmen dünyanın en büyük şirketleri ve yatırımcıları isi kripto paralara daha fazla yatırım yapıyor. Özellikle yatırım bankaları bu alanda yeni birimler kuruyor.

Kaynak: borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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