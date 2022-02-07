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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Elon Musk'ın başı dertte; paylaşımları davalık oldu

Elon Musk'ın başı dertte; paylaşımları davalık oldu

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın, Twitter paylaşımlarıyla ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan mahkeme celbi aldığını bildirdi.

2 Saat Önce
2022-02-07 20:47:07
Elon Musk'ın başı dertte; paylaşımları davalık oldu

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı zorunlu bildirimde, şirketin 16 Kasım 2021'de SEC'ten, Tesla'nın yönetim süreçleri ve SEC ile yapılan bir anlaşmaya uyumu hakkında bilgi talep eden bir mahkeme celbi aldığı belirtildi.

Tesla, 2018'de açılan bir dava sonucu SEC ile anlaşma yaparak Elon Musk'ın şirket hakkında önemli bilgiler içeren Twitter paylaşımlarının şirket avukatlarınca önceden incelenmesini kabul etmişti.

Söz konusu mahkeme celbinin geliş tarihinin, Musk'ın Twitter takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamayı sorduğu 6 Kasım 2021'den sonra olması dikkati çekti.

Musk, 6 Kasım 2021'de Twitter üzerinden düzenlediği ankette takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmasını destekleyip desteklemediklerini sormuştu. Ankete katılanların yüzde 57,9'u soruya "evet" yanıtını vermişti. Söz konusu Twitter paylaşımının ardından Tesla'nın hisseleri neredeyse dörtte bir oranında değer kaybetmişti.

Tesla'nın Bitcoin varlığı yaklaşık 2 milyar dolar

Öte yandan Tesla'nın, SEC'e yaptığı bildirimde dijital varlıklarına ilişkin bilgiler de yer aldı. Tesla, şirketin Bitcoin varlıklarının piyasa değerinin 31 Aralık 2021 itibariyle 1,99 milyar dolar olduğunu açıkladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, Şubat 2021'de 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu. Belirli bölgelerdeki satışlarında Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul ettiklerini de bildiren şirket, Mayıs 2021'de çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya almıştı. AA .

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