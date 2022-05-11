Çin, yabancı markaları yasaklıyor

Dünyada ekonomi olarak liderlerden biri olan Çin, Windows veya HP gibi büyük yabancı şirketleri kendi ülkesinden yasaklıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticari savaşta Çin bir hamle daha yaptı.

Bloomberg tarafından bildirilenlere göre Pekin yönetimi, Microsoft'un popüler işletim sistemi olan Windows'u ve yabancı marka bilgisayarları tamamı ile yasaklayacağını açıkladı.

Çoğu yabancı markayı etkileyecek

Yalnızca merkezi hükümet kurumlarında kullanılacak yaklaşık 50 milyon bilgisayarı değiştirmeye hazırlanan Çin hükümeti'nin, devlet dairelerine ve devlet destekli firmalara yerli alternatiflere yönelmelerini emrettiği bildiriliyor.

Bununla birlikte konuyla ilgili pek çok kaynak, sürecin iki yıllık bir süre içerisinde kademeli olarak uygulanacağını ve yazılım tarafında Windows'u, donanım tarafında ise Dell ve HP dahil olmak üzere birçok yabancı markayı etkileyeceğini düşünüyor.

Paylaşılan bilgiler arasında ayrıca, batılı firmaların da sahip olduğu ve değiştirilmesi çok zor PC bileşenleri olarak bilinen işlemci ve ekran kartlarının yeni karardan şimdilik muaf tutulacağı yer alıyor.

Geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde yerel donanım ve yazılımların kullanıma teşvik uygulayan Çin hükümeti, görünüşe göre kararlarının arkasında durmaya devam edecek.

Kaynak: teknoloji-dunyasi.net/ .