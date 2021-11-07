Bu token sadece 4 dakikada % 5.600 arttı

Pek de bilinmeyen bir kripto para birimi olan Phoenix Global (PHB), 5 Kasım’da sadece 4 dakika içinde yüzde 5,600'ün üzerinde değer kazandı.

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, nispeten bilinmeyen bir kripto para birimi 5 Kasım'da sadece 4 dakika içinde %5,600'ün üzerinde değer kazandı.

Phoenix Global adlı bu kripto para çok hızlı bir şekilde yükseldi ve piyasa değeri ile en büyük 52. kripto para birimi haline geldi.

Phoenix Global (PHB) olarak adlandırılan token, 5 Kasım'da 0.02057 dolardan 1.1413 dolara yükseldi ama hacmi şaşırtıcı bir şekilde düştü. O sırada PHB hacmi 3.79 milyon dolardan 777.680 dolara düştü.

Bununla birlikte, devasa PHB pomplamanasının merkezinde CoinMarketCap bir token geçişi yapıyordu ve o sırada teknik bir aksaklık yaşadı.

PHB fiyatı şu anda sadece %59 yükselmiş gözüküyor. CoinMarketCap Phoenix Global sayfası şu anda ikiye ayrıldı. Birinde yeni PHB gözüküyor.

PHB Pumplandı!

Ayrıntılı olarak, Phoenix Global Eylül ayında kurumsal merkezi olmayan uygulama çözümlerini Neo blockchaininde Binance Smart Chain'e (BSC) geçireceğini duyurdu. Bunu yaparken, Phoenix Global ekibi ayrıca NEO tabanlı yerel para birimi PHX'i 100'e 1 (100 PHX = 1 PHB) olarak ayarlanmış bir geçiş ile bir BEP-20 standart tokeni olan PHB'ye geçirmeyi önerdi.

Söz konusu geçiş 2 Kasım'da başladı ve Phoenix Global'in resmi token arzı yaklaşık 3,5 milyardan 35 milyona düşürdü. Bu geçiş yapılırken PHB tokenleri dolar fiyatından 100 kat daha yüksek bir seviyede işlem görmüş gibi oldu.

Bu CoinMarketCap'te kaotik hesaplamaları tetikledi, çünkü site eski kripto paraların değerini yenilerininkiyle karşılaştırmaya başladı ve aynı zamanda arzı 3,5 milyar adet olarak ele aldı.

Sonuç olarak, tüccarlar PHB'nin piyasa değerinin beş dakikadan kısa bir sürede 56 kat büyüdüğünü ve böylece 4.24 milyar dolarlık piyasa değeri ile PHB'nin en büyük 52. kripto para olduğunu gördü. CoinMarketCap bu konu hakkında; “Proje yeniden adlandırıldı ve bu, bir borsadaki en büyük hacimli piyasa çiftini etkiledi.” dedi.

Borsa Hatasıymış…

Aslında PHB token fiyatı görüldüğü kadar artmadı. Aksine, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi 5 Kasım'da Binance'de yayınlandıktan sonra PGB %32'den fazla düşüşle 0,947 dolara geriledi.

Bu yılın başlarında CoinMarketCap'te başka bir teknik aksaklık olmuştu. O zamanlarda CoinMarketCap, Ethereum ekosisteminde Bitcoin görevi gören bir kripto para birimi olan Wrapped Bitcoin'i de en yüksek piyasa değerli kripto para olarak göstermişti.

Kaynak: koinbox.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.