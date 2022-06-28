Asgari ücrette son durum! Asgari ücret zammı formülü | Temmuz asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücrette son durum! Temmuz zammı ile ilgili milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için hesaplamalar devam ediyor. Erdoğan'ın açıklamasının ardından kısa sürede asgari ücret için yeni formüller gündeme geldi. Peki ama asgari ücrete yüzde kaç oranında zam gelecek? Temmuz asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret zammı formülü...

Temmuz zammı ile ilgili milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için hesaplamalar devam ediyor. Erdoğan'ın açıklamasının ardından kısa sürede asgari ücret için yeni formüller gündeme geldi. Peki ama asgari ücrete yüzde kaç oranında zam gelecek? Temmuz asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret zammı formülü...

Asgari ücrette son durum

Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda yeni formüller üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıkarıldı.

Yeni formüle göre asgari ücrette yüzde 26.10 oranında birartış yaşanması planlanıyor.

Asgari ücrete yüzde 26 zam yapılırsa!

Bu yeni formül sonrasında asgari ücrete yüzde 26 zam yapılırsa;

Brüt asgari ücret: 6.310,04 TL

SGK primi % 14: 883,41 TL

İşsizlik sig. primi % 1: 63,10 TL

Kesintiler toplamı: 946,51 TL

Net asgari ücret: 5.363,53 TL olarak güncellenecek.

Asgari ücret şu an ne kadar?

ASgari ücret 2022 ocak ayı zammından sonra brüt 5 bin 4 TL olarak açıklanmıştı. Nete döktüğümüzde bu ücretlendirme;

İşçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor. .