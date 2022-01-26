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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD'de dış ticaret açığı zirveye çıktı

ABD'de dış ticaret açığı zirveye çıktı

ABD'de mal ticareti açığı, geçen ay aylık bazda yüzde 3 artışla 101 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

24 Dakika Önce
2022-01-26 18:34:13
ABD'de dış ticaret açığı zirveye çıktı

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 101 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan mal ticareti açığının 96,1 milyar dolar olması öngörülüyordu. Mal ticaret açığı geçen yıl kasımda 98 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ithalatı yüzde 2 artışla 258,3 milyar dolara yükselirken, mal ihracatı yüzde 1,4 artarak 157,3 milyar dolara çıktı.

Ayrıca toptan eşya stokları geçen ay aylık bazda yüzde 2,1 artarken, perakende stoklarındaki artış yüzde 4,4 oldu. AA .

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