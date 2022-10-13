Michelin yıldızı kazanan Nicole Restoran nerede? Nicole Restoranın şefi kim? Nicole Restoran hangi özelliğiyle Michelin yıldızı aldı?

GEZİ

Michelin yıldızı kazanan restoranlarından biri de Nicole Restoran... Nicole Restoran nerede? Nicole Restoranın şefi kim? Nicole Restoran hangi özelliğiyle Michelin yıldızı aldı?

Beyoğlu Tomtom'da bulunan Nicole Restoran da Michelin yıldızı kazananlar arasında. Nicole'ye yakından bakalım.

Restoranın şefi Serkan Aksoy.

Nicole'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, binanın en üst katında bulunan Nicole Restaurant, adını binanın eski sahiplerinden biri olan rahibe Agnés Marthe Nicole'den alıyor. Binanın tarihi geçmişinden ve günümüzün modern yansımalarından ilham alınarak kurulan Nicole Restaurant, Geleneksel Türk Mutfağı konseptini çağdaş yorumla harmanlayarak İstanbul manzarası sunarak terasında misafirlerine unutulmaz mutfak deneyimleri yaşatmayı hedefliyor.

MICHELIN VE 1 YILDIZ

Nicole'nin MICHELIN yıldızı alma gerekçesi şöyle açıklandı: Beyoğlu Tomtom'daki Nicole, geleneksel Türk tariflerinin Orta Doğu baharatlarıyla buluştuğu incelikli bir mutfak sunuyor. Kariyerine Bodrum'da başlayan Şef Serkan Aksoy, ürünlerinin kökenine özellikle dikkat ediyor ve etik bir yerel üreticiler ağı ile çalışmayı sürdürüyor. Füme yoğurt ve üzüm suyu ile vurgulanmış yumuşak kuzu eti ile servis edilen dolmaları, Michelin Rehberi ekiplerini tam anlamıyla büyüledi.

NİCOLE RESTORAN NEREDE?

Bir MICHELIN Yıldızı: Yüksek Kalite Mutfak, uğramaya değer

Modern Mutfak, Türk Mutfağı

Adres: Tomtom Kaptan Sokak No:18, Beyoğlu, Istanbul, 34433, Türkiye

Telefon: (212) 292 44 67

Instagram: instagram.com/nicolerestaurant

MICHELIN Rehberinde Nicole

Nicole hakkında Michelin rehberinde şu yorum yapılıyor: Şef, ince nüanslar ekleyerek geleneksel tariflere yeni bir dokunuş katıyor. Örneğin, bilinen tatlara yeni bir soluk getirmek için tütsülenmiş yoğurdun eklendiği tipik bir doldurulmuş sebze yemeği olan dolmayı ele alalım. Ardından, yumuşak kuzu eti yanında servis edilen klasik, yoğunluğu azaltılmış kırmızı şaraba ekstra bir boyut kazandıran Orta Doğu baharatları var. Burada yaratıcılık saygı ve bir amaç duygusuyla ortaya çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.