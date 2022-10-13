Michelin Rehberi'ne giren Araka Restoran nerede? Michelin yıldızlı Araka Restoran şefi kim? Araka nasıl, neden Michelin yıldızı aldı?

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Michelin Rehberi’nin 39’uncu ve en yeni şehri olan İstanbul’un yıldız kazanan restoranları belli oldu. 1 restoran 2 MICHELIN yıldızı, 4 restoran ise 1 MICHELIN yıldızı kazandı... Araka Restoran da yıldız kazananlar arasında. Araka Restoran nerede? Araka Restoran şefi kim? Araka nasıl, neden Michelin yıldızı aldı?

MICHELIN Rehberi İstanbul'un ilk seçkisinde 53 restoran yer aldı. TURK Fatih Tutak 2 MICHELİN yıldızı alırken, İstanbul mutfak çeşitliliğinin mükemmelliğini yansıtan, aynı zamanda da yerel ürün ve lezzetlere olan bağlılığını koparmayan 4 restoran, Bir MICHELIN yıldızı ile ödüllendirildi. Bu restoranlar arasında Yeniköy de bulunan Araka da yer alıyor. Araka'yı yakından tanıyalım...

Araka Restoran nerede? Araka Restoran şefi kim? Araka nasıl Michelin yıldızı aldı?

Araka, Yeniköy'de sakinlik hissini içeriye taşıyan müstakil, iki katlı bir mekânda hizmet veriyor. Bir şef lokantası. Türk mutfağında farklı lezzetler deneyimlemek isteyenler için oldukça ilgi çekici.

Michelin yıldızı alma gerekçesi şöyle açıklanıyor: Yeniköy'de bulunan Araka, şehrin koşuşturmacasından uzakta sakin bir ortam sunuyor. Menüde mevsim sebzeleri ve şifalı otlara ağırlık veren şef Zeynep Pınar Taşdemir, son derece kişisel ve cesur bir mutfak yaratmış durumda. Acılı, ekşili ve baharatlı tatlar, zahter ile tatlandırılmış, marine edilmiş sebzeler ve baharatlı sosta ılık zeytinlerle servis edilen balkabağı püresi gibi harika bir şekilde dengeleniyor ve birleşiyor.

ARAKA RESTORAN NEREDE?

Bir MICHELIN Yıldızı: Yüksek Kalite Mutfak, uğramaya değer

Yabancı mutfak, modern mutfak

Adres:Kapalı Bakkal Sokak No:8, Yeniköy/Sarıyer, Istanbul, 34277, Türkiye

Telefon: 0212 223 72 23

Instagram: instagram.com/araka.istanbul

MICHELIN Rehberinde Araka Yorumu

Araka hakkında MICHELIN rehberinde şu yorum yapılıyor:

Burada, İstanbul gibi büyük bir şehirde olduğunuzu unutmanın oldukça kolay olduğunu göreceksiniz. Aslında şehrin kuzeyinde, Yeniköy semtinde, özel iskelenin hemen ilerisindesiniz (Boğaz vapuru ile ulaşmak daha kolay). Büyüleyici cephesinin ardında, bu sade restoran, rahat, romantik iç mekânı ve kendinizi dünyadan kopmuş hissedeceğiniz arkada tarafındaki terasıyla sizi bekliyor. Bu çekici mekan, Zeynep Pınar Taşdemir'in son derece özgün tarzıyla çok uyumlu. Menüde mevsimlik ürünleri görebilirsiniz. Genç şef, yaratıcılığını sebze ve otlarla ifade etmeyi seviyor. Kabak püresi, zahterin güçlü tazeliğiyle dolu ve baharatlı bir sosta salamura sebzeler ve ılık zeytinlerle birleşiyor. Hafif asiditesi sayesinde karakter dolu ve hoş bir uyumu olan zengin bir yemek. Bu şef baharatlı ve iştah açıcı tatları keskin aromalarla dengeleme konusunda usta. Yöresel ürünlerin kendini göstermesine izin veren heyecan verici yemekler yaratıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.