İshak Paşa Sarayı nerede? İshak Paşa Sarayı hangi ilde? İshak Paşa Sarayı tarihçesi

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Türkiye’nin gidilecek yerleri arasında olan İshak Paşa Sarayı’nın nerede olduğu araştırılıyor. İshak Paşa Sarayı hangi ilde bulunuyor? İshak Paşa Sarayı’nın tarihi ne? İşte İshak Paşa Sarayı hakkında detaylar…

İshak Paşa Külliyesi olarak da bilinen İshak Paşa Sarayı nerede? İshak Paşa Sarayı tarihi nasıl? Mutlaka gidilmesi gereken bir yer olan İshak Paşa Sarayı hakkında önemli bilgiler…

İshak Paşa Sarayı nerede?

Ağrı'da yer alan İshak Paşa Sarayı ya da İshak Paşa Külliyesi, Ağrı Dağı'nın yakınında, Doğubayazıt'ın 5 kilometre uzağında bulunan bey kalesidir.

İshak Paşa Sarayı özellikleri

Türkiye'nin en güzel yerlerinden İshak Paşa Sarayı, 116 odalı olup içerisinde; cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları ve koğuşlar bulunur.

İshak Paşa Sarayı tarihi

İshak Paşa Sarayı ocaklık Bayezid Sancağı'nın beyleri olan Kürt Besyan aşiretinden sancak beyi Abdi Paşa tarafından yaptırılmaya başlanmış ve haleflerinden İshak Paşa tarafından yapımı tamamlanmıştır. Çıldıroğulları'ndan İshak Paşa tarafından yapıldığı bilgisi yanlıştır. Sözkonusu İshak Paşa hiç Ağrı'da bulunmamış ve Çıldır valisi olarak Ardahan'da görev yapmıştır. İki İshak Paşa birbirine karıştırılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.