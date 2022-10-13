1 Michelin yıldızı ve Yeşil Yıldız kazanan Neolokal nerede? Yeşil Yıldız hangi restoranlara veriliyor? Neolokal şefi Maksut Aşkar kimdir, nereli?

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Michelin yıldızı kazanan İstanbul restoranları arasında Neolokal de yer alıyor. Yeşil Yıldız'ın da sahibi olan Neolokal nerede? Yeşil Yıldız hangi restoranlara veriliyor? Neolokal şefi Maksut Aşkar kimdir, nereli? Tüm detaylar yazımızda...

Michelin Rehberi, İstanbul seçkilerini düzenlenen bir törenle açıkladı. İstanbul'un ilk seçkisinde 53 restoran yer aldı. TURK Fatih Tutak 2 MICHELIN yıldızının sahibi oldu. İstanbul mutfak çeşitliliğinin mükemmelliğini yansıtan, aynı zamanda da yerel ürün ve lezzetlere olan bağlılığını koparmayan 4 restoran, Bir MICHELIN yıldızı ile ödüllendirildi. Bu restoranlar arasında Neolokal de yer alıyor. Daha sürdürülebilir bir gastronomi anlayışına sahip restoranları seçimlerinde vurgulamayı amaçlayan Michelin Rehberi, 2020 yılında yeni bir ödül açıklamıştı: Michelin Yeşil Yıldız... Neolokal, çevre dostu ve etik yaklaşımları sayesinde bu prestijli ödüle de layık görüldü.

Yeşil Yıldız'ın da sahibi olan Neolokal nerede? Yeşil Yıldız hangi restoranlara veriliyor? Neolokal şefi Maksut Aşkar kimdir, nereli? Tüm detaylar yazımızda...

NEOLOKAL NEREDE?

Bir MICHELIN Yıldızı: Yüksek Kalite Mutfak, uğramaya değer

Türk mutfağı, modern mutfak

Adres: Arap Camii Mahallesi, Bankalar Caddesi No:11/1, Beyoğlu, İstanbul, 34420, Türkiye

Telefon: 212 244 00 16 / 551 447 45 45

Instagram: instagram.com/neolokal

Neolokal kendisini şu şekilde konumlandırıyor:

Geleneklerini bilmeyen ve sahip çıkmayanların geleceklerinin olamayacağına inanıyoruz. Geleceğimizi garanti altına almak için geleneklerimizin günümüz şartlarına uyarlanıp sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için de bunun en doğru yöntemi her fırsatta toprağa saygımızı ifade etmek ve hissettiğimiz bu derin saygıyı misafirlerimizle paylaşmak. Mütevazı bir biçimde bunu yapmaya çalışıyoruz.

1 MICHELIN YILDIZI VE HAKKINDAKİ YORUM

MICHELIN rehberinde Neolokal ile ilgili şu yorumlar yapılıyor: Neolokal, eski ile yeni arasında bir köprü konumunda. Türk mutfak geleneğine gösterilen saygı, sürekli yenilik yapmak için sağlam bir temel sağlıyor. Köklü lezzetler burada ana odak noktası olabilir, ancak çağdaş fikir ve tekniklerin kullanımıyla yeni bir yöne çekiliyorlar. Maksut Aşkar ve genç ekibi, mutfak miraslarını koruyor ve heyecan verici mutfaklarıyla geleceğe yön veriyor. Bu aynı zamanda, yerel ürünlerin titiz seçiminde (kaliteli Türk şarapları dahil!) ve tedarikçilerin yakınlığında olduğu gibi sürdürülebilirliğe de vurgu yapıyor. Şef Aşkar, kendine has bir incelikle özgün tariflere damgasını vuruyor. Bulgurdan ve lezzetli bir tavuk hazırlığından yapılmış hafif baharatlı bir 'cupcake' ve yanında zengin kremalı velouté ve patates gevreği ile süslenmiş gövdeli bir tavuk dömi glas hayal edin. Bu, şefin mirasını vurgulamak için benimsediği hafif ve özgün yorum türüdür. Restoranın Modern Sanat Müzesi'ndeki konumu, deneyiminizi daha da unutulmaz kılıyor. Büyük pencereler ve muhteşem teras, İstanbul'un çatılarının ve güzel camilerinin harikulade manzarasını sunuyor. Neolokal gerçekten özel bir yer.

NEDEN YEŞİL YILDIZ ALDI?

Neolokal, çevre dostu ve etik yaklaşımları sayesinde yeşil yıldız ödülü de aldı. MICHELIN Rehberi açıklamasında, "Bu restoranda özenle seçilen üreticilerin yanı sıra şef Maksut Aşkar ve ekibi, bazıları kaybolma tehlikesi altında olan Türk mutfak mirasını korumaya ve tanıtmaya oldukça kararlı" yorumu yapılıyor.

ŞEF MAKSUT AŞKAR KİMDİR?

İskenderun doğumlu Maksut Aşkar, turizm ve otelcilik okuduğu 9 sene içinde, profesyonel bir yönetici olmak için mutfak eğitimi de aldı. Okul hayatı boyunca Q Jazz Club, Emporio Armani Cafe gibi işletmelerde çalıştı. Mezun olduğunda ise Nupera adlı çok mekanlı yiyecek içecek işletmesinde yöneticilik yaptı. Nupera'dan sonra, Hillside City Club'larda kendi işletmesinin yöneticiliğini yaptı. Maksut Aşkar, çalıştığı bu süre içinde tasarladığı lezzetleri sergilerle örtüştürdü, karma sergilere dahil oldu ve solo sergiler açtı. Birçok önemli marka için lezzet danışmanlığı ve tasarım etkinlikler yaptı. Salt Galata'da açtığı mekanı "Neolokal" ile Türk yemeklerine modern dokunuşlarla kendi sanatsal, minimal ve modern yorumunu kattığı lezzetler sunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.