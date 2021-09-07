Zümra adının anlamı nedir? Zümra ne demek? Zümra Kuran'da geçiyor mu?

Zümra ne demek? Zümra Kuran'da geçiyor mu? Bebek bekleyen aileler çocuklarına hangi simi vereceğini kara kara düşünüyor. Son zamanlarda oldukça popüler olan isimlerden biri olan Zümra'nın ne anlama geldiği internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Kulağa oldukça hoş gelen geleneksel ve modern bir çağrışım yapan Zümra adının anlamı nedir? Çocuklarına Kuran'da geçen bir isim vermek isteyen aileler bu konuya oldukça fazla önem veriyor. Peki Zümra adı Kuran'da geçiyor mu? Zümra isminin özellikleri nelerdir?

Zümra ne demek? Zümra Kuran'da geçiyor mu? Bebek bekleyen aileler çocuklarına hangi simi vereceğini kara kara düşünüyor. Son zamanlarda oldukça popüler olan isimlerden biri olan Zümra'nın ne anlama geldiği internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Kulağa oldukça hoş gelen geleneksel ve modern bir çağrışım yapan Zümra adının anlamı nedir? Çocuklarına Kuran'da geçen bir isim vermek isteyen aileler bu konuya oldukça fazla önem veriyor. Peki Zümra adı Kuran'da geçiyor mu? Zümra isminin özellikleri nelerdir?

Zümra son günlerin popüler isimleri arasında. Çocuklarına Zümra adını vermeyi düşünen aileler Zümra adının anlamı nedir? sorusuna yanıt arıyor. Zümra kulağa hoş gelen kız isimleri arasında yer alıyor. Peki Zümra ne demek?

Zümra adının anlamı nedir?

Zümra Arapça kökenli bir isimdir. Zümra modern ve geleneksel bir isim olarak son günlerde kızlara en sık verilen isimler arasında yer alıyor. Zümra adı, güzel, ahlaklı, iyi, yürekli anlamına gelir.

Zümra ne demek?

Zümra kelime kökeni olarak Arapça'dır. Zümra ismi; güzel, iyi ahlaklı, cesur, yiğit, yürekli, zeki ve bilgili kadın anlamına gelmektedir.

Zümra adı oldukça popüler

Zümra isminin istatistiklerine bakacak olursak Türkiye de 22.474, İstanbul'da ise 1.865 tane olan bu isim modern isimler arasında yer almaya hak kazanmıştır.

Zümra Kuran'da geçiyor mu?

Çocuklarına Zümra ismini vermek isteyen aileler Zümra Kuran'da geçiyor mu? sorusunu araştırıyor. Zümra Arapça kökenli bir isimdir ancak Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim değildir. Dinen Zümra isminin bebeğe verilmesi caizdir.

Zümra ismini özellikleri

Eğitimde başarılıdır

Bilim ile iç içedir ve kitap okumayı sever

Durağan bir yapıya sahiptir

İşlerini aceleye getirmez

Zeki ve başarılıdır

Ticaret faaliyetlerini sever

Karar verirken güçlük çeker

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.