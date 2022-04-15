Zorunlu trafik sigortasına zam mı geldi? Zorunlu Trafik sigortası primleri arttı mı? Her ay zam mı gelecek? soruları milyonlarca araç sahibi tarafından sorulmaya başlandı. Tüm araçlara trafik igortası yaptırmak zorunlu. Trafik sigortası masrafları uzun zamandır tartışılan konuların başında geliyor. Zorunlu trafik sigortalarıyla ilgili bir değişiklik daha yapıldı. Buna göre trafik sigortası aylık prim artış oranı yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e çıkarıldı. Yaşanan gelişmelerden sonra trafik sigortasına zam mı geldi? sorusuna yanıt aranıyor.

Zorunlu trafik sigortasına zam mı geldi? Zorunlu Trafik sigortası primleri arttı mı? Her ay zam mı gelecek? soruları milyonlarca araç sahibi tarafından sorulmaya başlandı. Tüm araçlara trafik igortası yaptırmak zorunlu. Trafik sigortası masrafları uzun zamandır tartışılan konuların başında geliyor. Zorunlu trafik sigortalarıyla ilgili bir değişiklik daha yapıldı. Buna göre trafik sigortası aylık prim artış oranı yüzde 1.5'ten yüzde 2.25'e çıkarıldı. Yaşanan gelişmelerden sonra trafik sigortasına zam mı geldi? sorusuna yanıt aranıyor.

Trafik sigortası maliyetleri araç sahiplerinin en çok düşündüğü konuların başında geliyordu. Türkiye'de trafiğe kayıtlı her aracın trafik sigortası yaptırması gerekiyor. Trafik sigortası ile herhangi bir kaza durumunda ‘karşı tarafın' malına veya canına verilen hasarı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılamak amaçlanıyor. Trafik sigortasında yeni gelişme yaşandı.

Zorunlu trafik sigortasına zam mı geldi?

Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına düzenleme geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK), yayımladığı genelgeyle sigorta şirket­lerine prim­leri her ay yüzde 2.25 artırma yetkisi verdi. Yeni oran, mayıs ayından itibaren geçerli olacak.

Zorunlu Trafik sigortası primleri arttı mı?

Değişiklikle ayrıca 1 Şubat 2022'den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. Aradan daha üç ay geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesinde azami prim tutarının Mayıs 2022 itibarıyla aylık yüzde 2.25 olarak artırılacağı belirtildi. Açıklamada genelgenin 1 Mayıs 2022 itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. Yani sigorta şirketleri mayıs itibarıyla sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırabilecek.

Stnabul'da trafik sigortası ne kadar artacak?

Nisan itibarıyla İstanbul'da trafiğe yeni çıkan araç için (4'üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 2 bin 305 liraydı. Bu tutar 1 Mayıs itibarıyla 2 bin 356 liraya yükselecek. Yine İstanbul'da son 2 yıldır hiçbir kazaya karışmamış bir sürücü (7'nci basamak), bu ay sigortasını yenilediğinde en fazla 1.267 lira ödüyordu. Mayıstaki yenilemede tutar 1.295 lira olacak. Her ilde benzer şekilde yüzde 2.25 artış yaşanacak. Bu artış bir önceki ayın tarifesine göre yapılıyor. Ancak bunlar tavan fiyatlar. Sigorta şirketleri sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebilir.

2017'de tavan fiyat uyguylamasına geçilmişti

Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla ‘tavan fiyat' uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021'e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1'di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

Genelge yayımandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10/04/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/10) yayımlandığı bildirildi. Genelgeye göre, 6/1/2022 tarihli genelge yürürlükten kardırılarak, “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları 2022 yılı Mayıs ayından itibaren yüzde 2.25 olarak artırılacaktır” denildi.

Trafik sigortası yaptırmama cezası ne kadar?

Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Bu ceza 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle tutar 147 liraya düşüyor. Sigorta yoksa bu cezaya ek olarak trafikten men ve otopark parası da gündeme geliyor.

Zorunlu Trafik sigortası nedir?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer kara yolu taşıtları için sigortadır. Trafik sigortasının amacı herhangi bir kaza durumunda "karşı tarafın" malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak- kısmen veya tamamen karşılar. Araç sigortasının özel şartları her bölgede yasal düzenlemeler ile değişebilmektedir.

Trafik Sigortası, Türkiye'deki en yaygın sigorta türlerinden biridir. 2918 Sayılı Karayolları Kanunu gereğince kara yoluna çıkan tüm motorlu araçlar tarafından yaptırılması zorunludur.[1] Polis kontrollerinde araçlarda bulunması beklenen belgelerden biri, trafik sigortası poliçesidir.

Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır ve kara yolunda seyreden araçların üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları karşılar. Aracı işleten kişinin kendi aracına veya kendi kendisine vereceği zararları karşılamaz, Kasko sigortasının yerine geçmez. Trafik sigortası, manevi tazminat taleplerini de karşılamaz.