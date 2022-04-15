Trafik sigortası primi arttı mı? Trafik sigortası aylık prim ne kadar artacak 2022? Zorunlu trafik sigortası her ay yüzde kaç artacak? Aylık artış oranı kaç oldu? Yüz binlerce araç sahibini ilgilendiren çok önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Buna göre araç sahipleri için zorunlu olan trafik sigortasında aylık prim artışına düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, aylık artış oranı yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e çıkarıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu karar mayıs ayından itibaren geçerli olacak.

Trafik sigortası primi arttı mı? Trafik sigortası aylık prim ne kadar artacak 2022? Zorunlu trafik sigortası her ay yüzde kaç artacak? Aylık artış oranı kaç oldu? Yüz binlerce araç sahibini ilgilendiren çok önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Buna göre araç sahipleri için zorunlu olan trafik sigortasında aylık prim artışına düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, aylık artış oranı yüzde 1.5'ten yüzde 2.25'e çıkarıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu karar mayıs ayından itibaren geçerli olacak.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir karar alındı. Buna göre zorunlu trafik sigortasında yeni değişiklikler yapıldı. Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına düzenleme geldi. Gelişmelerden sonra araç sahipleri Trfik sigortası primlerinin aylık yüzde kaç artacağını araştırmaya başladı.

2022 Trafik sigortası aylık prim ne kadar artacak?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK), yayımladığı genelgeyle sigorta şirket­lerine prim­leri her ay yüzde 2.25 artırma yetkisi verdi. Zorunlu Trafik Sigortası aylık prim artışına düzenleme geldi. Düzenlemeye göre, aylık artış oranı yüzde 1.5'ten yüzde 2.25'e çıkarıldı.

2022 Trafik sigortası primi arttı mı?

Alınan karar doğrultusunda oluşan yeni oran, mayıs ayından itibaren geçerli olacak. Söz konusu artış şubat ayından bu yana yüzde 1.5 olarak uygulanıyordu.

Zorunlu trafik sigortası her ay yüzde kaç artacak?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10/04/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/10) yayımlandığı bildirildi. Genelgeye göre, 6/1/2022 tarihli genelge yürürlükten kardırılarak, “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları 2022 yılı Mayıs ayından itibaren yüzde 2.25 olarak artırılacaktır” denildi.

Trafik sigortası 2nedir?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer kara yolu taşıtları için sigortadır. Trafik sigortasının amacı herhangi bir kaza durumunda "karşı tarafın" malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak- kısmen veya tamamen karşılar. Araç sigortasının özel şartları her bölgede yasal düzenlemeler ile değişebilmektedir.

Trafik Sigortası, Türkiye'deki en yaygın sigorta türlerinden biridir. 2918 Sayılı Karayolları Kanunu gereğince kara yoluna çıkan tüm motorlu araçlar tarafından yaptırılması zorunludur. Polis kontrollerinde araçlarda bulunması beklenen belgelerden biri, trafik sigortası poliçesidir.

Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır ve kara yolunda seyreden araçların üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları karşılar. Aracı işleten kişinin kendi aracına veya kendi kendisine vereceği zararları karşılamaz, Kasko sigortasının yerine geçmez. Trafik sigortası, manevi tazminat taleplerini de karşılamaz.

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