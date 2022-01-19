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TIMETURK / GENEL / Zincir marketler hangileri? Ceza kesilen 5 zincir market hangileri? Hangi marketlere ceza kesildi?

Zincir marketler hangileri? Ceza kesilen 5 zincir market hangileri? Hangi marketlere ceza kesildi?

Zincir marketler hangileri? Ceza kesilen 5 zincir market hangileri? Hangi marketlere ceza kesildi? Fahiş fiyat artışları nedeniyle zincir marketlere başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve 5 zincir markete rekor cezalar kesilmişti. Kesilen cezanın toplam tutarı 2 milyar 682 milyon 539 bin 593,7 lira olmuştu. Rekabet Kurumu zincir marketlere kesilen cezanın gerekçeli kararını açıkladı ve firmaların kendi aralarında yaptığı yazışmaları yayınladı.

1 Saat Önce
2022-01-19 10:57:51
Zincir marketler hangileri? Ceza kesilen 5 zincir market hangileri? Hangi marketlere ceza kesildi?

Zincir marketler hangileri? Ceza kesilen 5 zincir market hangileri? Hangi marketlere ceza kesildi? Fahiş fiyat artışları nedeniyle zincir marketlere başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve 5 zincir markete rekor cezalar kesilmişti. Kesilen cezanın toplam tutarı 2 milyar 682 milyon 539 bin 593,7 lira olmuştu. Rekabet Kurumu zincir marketlere kesilen cezanın gerekçeli kararını açıkladı ve firmaların kendi aralarında yaptığı yazışmaları yayınladı.

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası son aylarda pek çok ürüne zam gelmişti. Market fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ise vatandaşları canından bezdirme noktasına gelmişti. Geçtiğimiz aylarda 5 zincir market hakkında başşatılan soruşturma tamamlanmış ve 5 zincir markete rekor cezalar kesilmişti.

Ceza kesilen 5 zincir market hangileri?

Rekabet Kurumu yaptığı imclemeyi tamamladı ve 5 zincir markete "fahiş fiyat" nedeniyle ceza kesti. İşte ceza kesilen 5 zincir market;

BİM'e 958 milyon 129 bin 194,39 lira,

CarrefourSA'ya 142 milyon 469 bin 772,07 lira,

Migros'a 517 milyon 672 bin 762,75 lira,

ŞOK Marketler'e 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve

Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 646 milyon 582 bin 329,39 lira ceza kesildi.

5 zincir marketin WhatsApp yazışmaları

Beş zincir marketle bir tedarikçi firmaya kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararı belli oldu. Rekabet Kurumu'nun sitesinde yayınlanan kararda 5 zincir marketin tedarikçilerle beraber hareket ettikleri WhatsApp ve mail yazışmalarına da yansıdı.

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Ülkemizdeki zincir marketlerden bazıları şu şekilde:

- Migros
- CarrefourSA
- A101
- Şok
- BİM
- Hakmar
- Makro Market
- Ekomini
- UCZ
- Happy Center
- Kim .

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